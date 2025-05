Giulia Stabile, babbysitter speciale, gioca con Luna Marì nel video condiviso da Belen: i fan impazziscono per le “due piccoline”.

Giulia Stabile torna a far parlare di sé, ma questa volta non per una performance sul palco, bensì per un tenerissimo momento domestico che ha fatto impazzire il web. Infatti, per qualche minuto la famosa ballerina ha condiviso un momento di tenerezza e divertimento con Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez, sua grande amica, e Antonino Spinalbese. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il tenero video di Giulia Stabile con Luna Marì

La ballerina, vincitrice della ventesima edizione di Amici, è stata immortalata in un video condiviso da Belen Rodriguez mentre gioca e coccola Luna Marì, la figlia che la showgirl ha avuto con Antonino Spinalbese. Il filmato, pubblicato su Instagram, è stato accompagnato dalla dolce didascalia: “Le mie due piccoline“.

I follower si sono subito scatenati con commenti entusiasti, colpiti dalla dolcezza del momento e dalla complicità tra Giulia e la bambina. Un legame che sembra andare ben oltre le semplici riprese, mostrando un’affinità naturale e sincera.

Belen Rodriguez e Giulia Stabile: una complicità nata dietro le quinte

Il rapporto tra Giulia Stabile e Belen Rodriguez non nasce per caso. Le due si sono conosciute dietro le quinte di Tu sì que vales, dove Giulia ha partecipato come ballerina professionista, conquistando tutti con la sua autenticità e il suo talento. Belen, conduttrice del programma, ha subito avuto parole di stima per la giovane artista, definendola più volte “Una persona pura“.

Da quella conoscenza professionale è nata una bella amicizia, che oggi si rafforza anche attraverso il legame affettuoso con Luna Marì. Non è la prima volta che Giulia viene coinvolta nella vita privata della famiglia Rodriguez: la sua presenza nelle storie Instagram della showgirl è ormai frequente.

Il video ha ottenuto migliaia di visualizzazioni in poche ore, con i fan che sperano di vedere altri momenti tra Giulia Stabile e Luna Marì.