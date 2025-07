Patty Pravo rivela: “Faccio solo punturine, niente lifting”

Patty Pravo si racconta: niente lifting, solo punturine. E una storia d’amore con un uomo di 35 anni.

La celebre cantante Patty Pravo si è raccontata in un’intensa e intima intervista al Corriere della Sera, dove ha rivelato dettagli della sua vita privata finora rimasti segreti. Simbolo di trasgressione e libertà sin dagli anni del Piper, ha parlato apertamente della sua vita, dei suoi amori e del suo rapporto con il tempo che passa. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Patty Pravo e il rapporto con il tempo che passa

L’infanzia a Venezia, la fuga a 15 anni su un Maggiolino verso Roma, l’incontro con il Piper e con Boncompagni. Così nasce Patty Pravo, con un magnetismo che non è mai venuto meno. “Mi sono ritrovata a ballare in pista, mi hanno chiesto se sapevo cantare. Ho voltato le spalle e ho continuato a ballare. Il giorno dopo avevo un contratto con la RCA” rivela la cantante.

Alla domanda sull’aspetto fisico risponde con ironia: “Faccio al massimo le punturine, ma niente lifting. Non ho tempo per stare due mesi fasciata“.

Patty Pravo

Patty Pravo non ha mai avuto paura di dire la sua, anche quando parlava di droghe o della scelta di non avere figli. “Non è un rimpianto” afferma. La maternità non è mai stata una priorità, e persino nei cinque matrimoni della sua vita, precisa che non è mai stata lei a insistere.

Ma non sono mancati i commenti sul panorama musicale attuale. Su Elodie dice: “È molto brava, ma io alla sua età facevo di testa mia“. Mentre di Giorgia apprezza la simpatia e la scelta delle sigarette: “Fuma le Marlboro rosse come me“.

Patty Pravo e l’amore: la lunga relazione lontana dai riflettori

Tra i passaggi più sorprendenti dell’intervista, Patty Pravo rivela di essere da 13 anni al fianco di Simone Folco, stilista di 43 anni più giovane. “Quando ci siamo conosciuti era un ragazzino, ma aveva un grande talento. Gli ho detto: domani alle 16 ti aspetto da me“.

Ha rivelato di essere stata lei a fare il primo passo in una relazione che sfida ogni convenzione, coerente con una vita da sempre vissuta fuori dagli schemi.