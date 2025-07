Donatella Rettore risponde alla mamma di Giorgia: nuove dichiarazioni riaccendono la polemica tra le due artiste.

La diatriba tra Donatella Rettore e la famiglia di Giorgia si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui la cantautrice veneta aveva criticato l’originalità artistica della collega, definendola “sopravvalutata” e accusandola di imitare Whitney Houston, arriva ora un nuovo messaggio social destinato direttamente alla madre della cantante romana, che aveva risposto alle dichiarazioni della Rettore con una pungente frecciatina. Ma scopriamo cosa sta succedendo.

Le parole pubblicate da Donatella Rettore su Instagram

Con un lungo post su Instagram, Donatella Rettore ha voluto chiarire le sue intenzioni, tornando indietro nel tempo e ricordando i primi incontri con la giovane Giorgia e la madre Elsa.

“Carissima mamma di Giorgia, tutto bene?” esordisce la Rettore. “Ricordo benissimo quando siamo venuti Claudio ed io a casa sua… Giorgia era un’adolescente talentuosa, destinata al successo” scrive ancora. Tuttavia, si chiede che fine abbia fatto quella voce istintiva e libera che tanto prometteva.

Ma a catturare l’attenzione è il riferimento agli avvocati.

Donatella Rettore: “Non c’è bisogno di avvocati”

Alla fine del post, la cantante conclude: “Perché una signora artista di 54 anni ha bisogno di tutti questi avvocati? Non merito risposta forse? Voglio un bene dell’anima a Giorgia e siamo amiche. Non vedo l’ora di sentirla cantare libera. E lei sa bene cosa voglio dire. Ma forse il mio è solo un sweet dreams. Auguri di ogni bene a lei e a tutta la sua family“.

Nonostante le parole di affetto rivolte alla cantante, la tensione è palpabile, e l’intervento di Rettore rischia di riaccendere la polemica già esplosa nei giorni scorsi. In più, il riferimento agli avvocati lascerebbe intendere che Giorgia abbia messo in mezzo il suo team legale per affrontare la questione.