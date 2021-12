Secondo Soleil Sorge, Alessandro Basciano si sarebbe sentito tradito dalla nomination di Gianmaria perchè i due si sarebbero messi d’accordo prima.

Soleil Sorge parla ai suoi coinquilini insinuando che Alessandro Basciano e Gianmaria si fossero messi d’accordo per votare Eva Grimaldi e rimanere in gioco. Questo sarebbe il motivo dietro la rabbia di Basciano nei confronti dell’imprenditore napoletano, che lo avrebbe “tradito” nominandolo.

Le dichiarazioni di Soleil Sorge

“Eva dice che le ha detto Ale che Gianmaria in sauna si sono messi d’accordo per nominare Eva. Quindi poi lì dentro, quando era da votare, Ale ha votato veramente Eva e Gianmaria ha votato Ale.” Queste le parole di Soleil Sorge che smaschera il patto tra Basciano e Antinolfi.

Il web si divide in chi crede in questa versione, considerando la reazione negativa di Alessandro dopo la nomination di Gianmaria e chi no. I due hanno negato qualsiasi coinvolgimento in questa dinamica segreta ma, a quanto pare Eva Grimaldi è abbastanza convinta del contrario. Alfonso Signorini ne parlerà durante la diretta? Sicuramente una clip su questa situazione non potrebbe mancare, specie nel momento in cui il reality afferma di voler essere sempre trasparente, nei confronti del pubblico. Come andrà a finire lo scopriremo in diretta.

