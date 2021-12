Paolo Calissano è morto nel suo appartamento e la notizia è trapelata da poche ore, i fan chiedono al GF di mettere a conoscenza Silvestri di quanto accaduto perchè i due si conoscevano.

In questo momento Davide Silvestri non può sapere nulla della morte di Paolo Calissano, per le regole imposte dalla Casa del GF. Ma i fan chiedono in tanti che il gieffino venga messo al corrente della morte di un collega e forse amico.

La particolare richiesta dei fan del GF per Davide Silvestri

Entrambi attori, Davide Silvestri e Paolo Calissano hanno lavorato insieme alla fiction Vivere, il loro trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. In queste ore, si è scoperto che l’attore è morto a Roma ne suo appartamento, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre.

Secondo i fan tra i due colleghi potrebbe esserci dell’amicizia non nota alle telecamere o comunque un rapporto al di là dei riflettori e che quindi sia giusto che Silvestri venga messo al corrente della sua morte. Secondo le regole del GF Vip, infatti, i concorrenti non devono sapere nulla di ciò che avviene all’esterno della Casa salvo, la morte di parenti o situazioni che li riguardano. Il GF accetterà la richiesta del web?

