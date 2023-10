Cambio di programma per la prima puntata di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio: Patrick Zaki non sarà più ospite. Cosa è successo.

Patrick Zaki non sarà ospite di Fabio Fazio nella prima puntata della nuova stagione di ‘Che Tempo Che Fa’, in programma domenica 15 ottobre sul Nove. C’è stato un cambio di programma visto che la presenza dello studente egiziano era stata annunciata nei giorni scorsi. Ecco cosa è successo con il dietrofront che ha colpito tutti.

Patrick Zaki, salta ospitata a Che Tempo Che Fa

Patrick Zaki

Patrick Zaki non sarà ospite di Fabio Fazio nella prima puntata della nuova stagione di ‘Che Tempo Che Fa’. Nonostante la presenza dello studente e attivista egiziano fosse in programma domenica 15 ottobre sul Nove in queste ore è arrivato il cambio di programma. A confermarlo Discovery dopo le parole di Fazio al ‘Corriere della Sera’ in cui ha affermato che “visti gli avvenimenti, abbiamo cambiato la puntata. Ospiteremo Zaki al più presto”.

Al momento, quindi, è saltata la presenza del ragazzo in trasmissione ma è probabile che venga solo riprogrammata in futuro.

Zaki è finito al centro di polemiche perché, dopo l’attacco di Hamas contro Israele, sui social aveva definito, tra i vari passaggi fatti, il premier israeliano Benjamin Netanyahu “un serial killer”.

Con il forfait di Zaki, pare che la prima puntata del programma sarà incentrata sul racconto della guerra in Israele e questo sarebbe stato un motivo in più per non creare ulteriori tensioni e, quindi, non ospitarlo.

Di seguito anche un recente post su X, ex Twitter, del ragazzo: