A 57 anni d’età, Patrick Dempsey è stato eletto l’uomo più sexy del mondo. Scopriamo i suoi ruoli indimenticabili al cinema e in TV.

Ad eleggere l’attore Patrick Dempsey come uomo più sexy del mondo è stata la rivista People, che lo ha definito “Sexiest man alive” all’età di ben 57 anni. Il riconoscimento ottenuto, ha lasciato di stucco lo stesso Dempsey che ha poi dichiarato: “Quando l’ho saputo sono rimasto scioccato, poi ho riso pensando fosse uno scherzo. Ho sempre fatto la damigella d’onore” ha affermato ironicamente l’attore americano. La vittoria è arrivata, indubbiamente, grazie al suo fascino d’altri tempi ma anche per una serie di ruoli che lo hanno consacrato sex symbol della sua generazione.

Patrick Dempsey, uomo e attore dal fascino senza tempo

Il titolo ottenuto da Patrick Demsey quest’anno, in passato era stato ad attori del calibro di sex appeal come Bradley Cooper, Chirs Evans e Brad Pitt. Ma per il medico di Grey’s Anatomy è stata una sorpresa davvero inaspettata: “Sono felice che sia accaduto in questo momento della mia vita. Un riconoscimento di questo tipo, mi aiuta nella visibilità e, inoltre, posso utilizzarlo per fare qualcosa di molto positivo” ha confessato Patrick commosso. Dempsey, oltre che attore, è anche pilota di auto da corsa nonché mecenate, e il pubblico ha iniziato ad amarlo e a conoscerlo maggiormente grazie a indimenticabili ruoli da lui interpretati al cinema ma anche in TV. Questi ruoli hanno poi contribuito a fare il resto, e cioè a renderlo icona e star dal fascino indiscusso.

Frasi Grey’s Anatomy

I quattro ruoli indimenticabili dell’attore

Tra i ruoli interpretati da Dempsey, quattro in particolar modo risultano maggiormente impressi nella mente del pubblico. Senza dubbio il primo è quello di Derek Shepherd in Grey’s Anatomy. Con questo ruolo l’attore è stato in corsia, tra amore e medicina, per ben 11 stagioni, facendo sognare e innamorare milioni di telespettatrici globali. Dal medico di gran fascino, diventa un avvocato disilluso e innamorato di una principessa. Lo ricordiamo tutti, infatti, nel suo ruolo accanto a Amy Adams in Come d’incanto. Un eroe moderno e molto romantico, che moltissime donne sperano di poter incontrare sul loro cammino.

Dempsey lo ricordiamo anche in Un amore di testimone. Nelle vesti di un playboy si innamora della sua migliore amica, che sta per sposarsi. Resistere al fascino di Patrick non è cosa semplice per una futura sposa. Tra gli ultimi suoi ruoli, anche Piero Taruffi nel biopic Ferrari. Patricke Dempsey si trasforma nel famoso pilota italiano artefice di numerose vittorie di automobilismo e motociclismo. Un ruolo fuori dagli schemi, pieno di carisma e inossidabile sex appeal.