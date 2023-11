Tra Vittoria Puccini e Michele Morrone è in atto qualcosa di più che una semplice amicizia? I due sono stati avvistati insieme a Roma.

Vittoria Puccini e Michele Morrone, che nel 2019 hanno recitato insieme nella fiction Il Processo, sono stati avvistati insieme per le vie di Roma. I due – stando a quanto riporta Chi – avrebbero pranzato in un ristorante, ma al momento non è dato sapere se tra loro sia in atto qualcosa di più che una semplice amicizia. I due attori romperanno il silenzio dopo l’avvistamento del settimanale?

Michele Morrone

Vittoria Puccini e Michele Morrone a pranzo insieme: i dettagli

Il settimanale di Alfonso Signorini ha paparazzato Vittoria Puccini in compagnia del collega attore Michele Morrone e in tanti, sui social, si chiedono se tra i due non sia in atto una liaison. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i due attori hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. Il settimanale Chi li ha paparazzati durante il pranzo e mentre lasciavano il ristorante e si scambiavano un abbraccio, ma nessun dettaglio lascerebbe intendere se quella in atto tra i due sia più che una semplice amicizia.

In passato Vittoria Puccini è stata legata al collega attore Alessandro Preziosi, con cui ha avuto sua figlia Elena. A seguire invece è stata legata al direttore della fotografia Fabrizio Lucci, con cui ha sempre vissuto la sua relazione sentimentale nel massimo riserbo. Michele Morrone invece è stato sposato con Rouba Saadeh, stilista libanese e madre dei suoi due figli.