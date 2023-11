Cosa sono e come funzionano le passkey? Si tratta di un nuovo strumento che consentirà di dire finalmente addio alle password.

Inutile nasconderlo: le password complicano la vita a tutti, di certo a quelli che hanno una pessima memoria. Fortunatamente, la tecnologia fa passi da gigante e presto le passkey potrebbero diventare una realtà diffusa. Vediamo cosa sono e come funzionano.

Passkey: cosa sono e come funzionano?

Google, Apple e Microsoft stanno lavorando alacremente alle passkey, ossia uno strumento che consentirà di dire addio alle password. Dopo il fallimento delle pw alfanumeriche, sempre più complesse e quasi impossibili da tenere a memoria, l’accesso ad app e servizi sarà più semplice grazie ad una metodologia standard e universale. Basteranno il volto, l’impronta o il pin per utilizzare applicazioni e siti. Non solo velocità e comodità, i pro riguardano anche la sicurezza: le fughe di dati saranno pressoché impossibili.

Ma cosa sono le passkey? In parole semplici, si tratta di un incrocio tra una chiave privata – impronta digitale o scansione facciale – e di una pubblica condivisa durante il primo accesso alla app o al sito. Questo significa che la nuova password che Google, Apple e Microsoft stanno studiando sarà una sorta di elemento biometrico. Tutto ciò sarà possibile grazie a Fido, una sorta di alleanza che vede in campo i tre colossi americani ed altri gruppi. Insomma, il motto è: tutti per uno, uno per tutti.

Passkey: come cambierà l’accesso ad app e siti?

Con le passkey sarà semplicissimo accedere ad app e siti perché si tratta una sola identità ma riconosciuta in modo universale. “Sono il 40% più veloci delle password e si affidano a un tipo di crittografia che le rende più sicure“, hanno fatto sapere da Google. E’ bene sottolineare che quando entreranno in funzione si avrà tutto il tempo per familiarizzare e attivarle in un secondo momento, continuando ad utilizzare le pw classiche.

Ovviamente, si potrà usufruire delle passkey solo con determinati requisiti: sistema operativo aggiornato almeno a iOS 16 o Android e un Mac o pc che supportino almeno macOS Ventura o Windows10, con browser Chrome 109, Safari 16 o Edge 109. Infine, è necessaria una chiavetta di sicurezza aggiornata allo standard Fido2.