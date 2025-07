La Partita del Cuore 2025 torna in tv con cantanti Vs politici: nomi, data e conduttrice

Come ogni anno, torna in televisione la Partita del Cuore 2025: scopriamo chi la conduce e chi sono i Vip pronti a scendere in campo.

C’è grande attesa per la Partita del Cuore 2025, uno degli eventi benefici più amati dagli italiani. Questa edizione, tra l’altro, promette uno spettacolo che potrebbe regalare pure qualche risata, visto che in gara ci sono da un lato i cantanti, ormai veterani, e dall’altro i politici. Vediamo quando va in onda, a chi è stata affidata la conduzione e i nomi delle celebrità che scenderanno in campo.

Partita del Cuore 2025: i Vip che si trasformano in calciatori

Tutto pronto per La Partita del Cuore 2025, l’evento che unisce il calcio alla beneficenza. Come accaduto lo scorso anno, per la conduzione è stata scelta Eleonora Daniele, nome di punta della televisione di Stato. Questa edizione promette uno spettacolo imperdibile che, secondo qualcuno, potrebbe anche avere dei risvolti comici. Il merito è di alcuni giocatori, provenienti dal mondo della politica.

A scendere in campo per scopi benefici abbiamo, come vuole la tradizione, la Nazionale Cantanti da un lato e dall’altro la Nazionale Politici. Nel primo schieramento troveremo alcuni dei grandi nomi della musica e dello spettacolo, come: Raoul Bova, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Neri Marcorè e Marco Masini. Nell’altro schieramento, invece, ci saranno leader come: Matteo Renzi (Italia Viva), Giancarlo Giorgetti (ministro dell’Economia), Ignazio La Russa (presidente del Senato), Pier Ferdinando Casini (Senatore della Repubblica) e Francesco Boccia (Partito Democratico).

Quando e dove va in onda La Partita del Cuore 2025

La Partita del Cuore – La Rivincita andrà in scena il 15 luglio presso lo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia de L’Aquila e sarà trasmessa in diretta su Rai1 a partire dalle 21:30. I ricavati verranno devoluti in beneficenza al Progetto Accoglienza, promosso dalla Fondazione Bambino Gesù insieme alla Caritas Italiana. I soldi raccolti serviranno per offrire vitto, alloggio e supporto materiale alle famiglie italiane e straniere dei bambini ricoverati presso l’ospedale romano.