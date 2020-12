Le parole più cercate su Google nel 2020 in Italia: domina il Coronavirus, ma c’è spazio anche per i personaggi più importanti e gli addii più dolorosi.

Il 2020 è stato l’anno del Coronavirus, in tutto e per tutto. Tra le parole più cercate su Google nel 2020 in Italia c’è proprio la pandemia che ha cambiato totalmente, e non in meglio, le nostre vite. Come ogni anno, il motore di ricerca più famoso e importante al mondo ha diramato le classifiche sulle ricerche più effettuate in ogni ambito, e anche qui non poteva che esserci al primo posto proprio l’incubo che ha contrassegnato questo 2020 apparentemente interminabile.

Tale l’importanza del Covid sulla nostra quotidianità che, di fatto, quasi tutte le categorie sono dominate da argomenti affini al virus. Ad esempio, in questo 2020 abbiamo cercato parole come ‘congiunti’, ‘dpcm’, e abbiamo chiesto tante volte come fare cose che prima raramente facevamo in casa, ad esempio il pane. Non sono mancate però le ricerche sui grandi eventi (positivi) degli ultimi indimenticabili dodici mesi, e ovviamente ampio spazio hanno ottenuto i personaggi che ci hanno lasciato. Scopriamo insieme nel dettaglio tutte le liste che riassumono il nostro 2020 su Google.

Google 2020: le parole più cercate

La top 10 delle parole più cercate vede il Coronavirus al primo posto, ma fa capolino anche la ricerca sul Nuovo Dpcm. Lo avreste mai pensato solo dodici mesi fa? Ecco la lista:

1 – Coronavirus

2 – Elezioni Usa

3 – Classroom

4 – Weschool

5 – Nuovo Dpcm

6 – Diego Armando Maradona

7 – Kobe Bryant

8 – Meet

9 – Contagi

10 – Protezione Civile

Infermiera coronavirus

La nuova realtà con cui abbiamo imparato a convivere ci ha poi imposto di ampliare il nostro vocabolario, arricchendolo con nuove parole di cui non conoscevamo il significato (o che in qualche caso non avevamo nemmeno mai letto o sentito). Queste sono state le dieci parole delle quali abbiamo chiesto più volte la definizione al motore di ricerca nel 2020:

1 – Pandemia

2 – MES

3 – DPCM

4 – Congiunti

5 – Urbi et Orbi

6 – Bonsai

7 – Smart working

8 – Lockdown

9 – RSA

10 – Black Lives Matter

Mamma che lavora in smart working

Il lockdown ci ha costretti a non uscire di casa, dandoci la spinta per imparare a fare nuove cose. Guardando il lato positivo della situazione, ci ha aiutato a crescere e a guadagnare nuove competenze. Ecco le ricerche più effettuate nella categoria ‘Come fare…’:

1 – Pane in casa

2 – Mascherine antivirus

3 – Lievito di birra

4 – Pizza

5 – Amuchina

6 – Lievito madre

7 – Tampone

8 – Spid

9 – Domanda di reddito di cittadinanza

10 – Gnocchi

Pane

Sempre in relazione alla nostra nuova vita in lockdown, abbiamo chiesto a Google di insegnarci a coltivare tanta frutta e ortaggi, come i pomodori e le fragole, ma abbiamo anche ricercato come fare amuchina e pollai (sì, proprio pollai) fai-da-te. Abbiamo poi imparato nuove ricette semplici ma importanti, come quelle per fare la pizza, il pane e i cornetti. E ci siamo tolti anche non poche curiosità. Ad esempio, nella categoria ‘perché’ troviamo le seguenti ricerche:

1 – Perché votare sì al referendum

2 – Perché si chiama coronavirus

3 – Perché le scope stanno in piedi

4 – Perché votare no al referendum

5 – Perché l’Australia brucia

6 – Perché in Germania pochi morti

7 – Perché si festeggia Ferragosto

8 – Perché si muore di coronavirus

9 – Perché i Ricchi e Poversi si sono separati

10 – Perché si chiama Covid-19

I fatti e i personaggi più cercati su Google nel 2020

Non solo di Covid abbiamo vissuto gli ultimi dodici mesi, come dimostrato dalla ricerca di Google per il 2020. Ci sono stati infatti molti eventi importanti, alcuni positivi, altri meno, che hanno contrassegnato le nostre vite e i nostri interessi. Ecco quali sono i fatti più ricercati di quest’anno:

1 – Campionato Serie A

2 – Elezioni USA

3 – Festival di Sanremo

4 – Champions League

5 – Europa League

6 – Roland Garros

7 – Black Friday

8 – NBA

9 – Referendum

10 – Festa della Repubblica

Calcetto

Ci sono poi stati tanti personaggi che, per motivi differenti, hanno riempito le nostre vite. Uomini politici, vip e persone dello spettacolo la cui esistenza è diventata di grandissimo interesse in questi ultimi dodici mesi. Su tutti Alex Zanardi, il campione coinvolto in un nuovo incidente il 19 giugno. Ecco i dieci più cercati in assoluto:

1 – Alex Zanardi

2 – Silvia Romano

3 – Donald Trump

4 – Joe Biden

5 – Giuseppe Conte

6 – Kim Jong-un

7 – Boris Johnsono

8 – Kamala Harris

9 – Rula Jebreal

10 – Elon Musk

Alex Zanardi

Purtroppo, però, questo 2020 rimarrà impresso per sempre nella nostra memoria anche per i tanti lutti che abbiamo dovuto affrontare, sia tra le persone comuni che tra i personaggi famosi. Lutti non sempre legati al Covid, ma non per questo meno dolorosi. In cima alla lista, uno dei decessi più recenti, quello del più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Ecco i dieci personaggi scomparsi quest’anno più cercati in assoluto:

1 – Diego Armando Maradona

2 – Kobe Bryant

3 – Gigi Proietti

4 – Ezio Bosso

5 – Ennio Morricone

6 – Sean Connery

7 – Franco Lauro

8 – Jole Santelli

9 – George Floyd

10 – Naya Rivera

