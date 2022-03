Dopo aver parlato con il Presidente Zelensky, Papa Francesco è stato invitato ad andare a Kiev, in Ucraina, sul campo di battaglia che questa guerra contro la Russia ha creato nell’ultimo mese.

Molti hanno sperato, e continuano a farlo, che la presenza di Papa Francesco in Ucraina possa dare una svolta a questa guerra iniziata da Vladimir Putin. Il Papa ha chiamato il Presidente Zelensky, che lo ha invitato a visitare l’Ucraina. A riferirlo è l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andryi Yurash: “Nuovo visibile gesto di sostegno da parte di Papa Francesco. Solo pochi minuti fa il Santo Padre chiamato il presidente Zelensky e ha avuto un colloquio molto promettente. Il Papa ha detto che sta pregando e facendo tutto il possibile per la fine della guerra. Zelensky ha ripetuto che Sua Santità è l’ospite più atteso in Ucraina”

Zelensky sui social ha riferito di aver raccontato al Papa: “La difficile crisi umanitaria e il blocco dei corridori di soccorso da parte delle forze russe. Il ruolo di mediazione della Santa Sede nel porre fine alla sofferenza umana sarebbe accolto con favore. Ho ringraziato Sua Santità per le preghiere per la pace e per l’Ucraina”

