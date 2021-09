Un tenero scatto su IG ritrae il caloroso abbraccio del regista e della moglie Daniela D’Antonio dopo il prestigioso riconoscimento.

“Il leone è d’argento ma la leonessa è d’oro“. Una dedica concisa, ma che dice tutto quella del pluripremiato regista Paolo Sorrentino alla sua amata Daniela D’Antonio, giornalista de La Repubblica. Queste parole di profonda gratitudine per la sua compagna di vita accompagnano uno scatto altrettanto significativo, comparso poco tempo fa sul profilo Instagram del regista, che ritrae la coppia affiatata e stretta in un sentito abbraccio.

L’ immagine raffigura la coppia in fase di festeggiamenti per la consegna al regista del Leone d’Argento alla 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia per il film “E’ stata la mano di Dio”. Ancora una volta, tra un’emozione e l’altra, Sorrentino ha colto l’occasione per ringraziare la donna a cui è legato da 20 anni, ma non solo: il regista ha speso belle parole anche troupe, produttori, attori e tutta la sua famiglia.

