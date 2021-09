La principessa di Monaco mostra sui social i figli in compagnia di zia Carolina e delle cugine all’annuale mostra canina di Montecarlo.

Non si parla di altro che di Charlène Wittstock e delle sue condizioni di salute: la principessa di Monaco è da tempo tornata in Sudafrica, sua terra natale, e se inizialmente si credeva che il motivo della partenza fosse legato ad una crisi col marito Alberto di Monaco, pare che, in verità, si tratti di una brutta infezione otorinolaringoiatrica, da cui Charlene si sta gradualmente riprendendo.

Nonostante la distanza, Charlène da brava mamma rimane sempre vicina ai suoi biondissimi gemelli Jacques e Carolina, di cui, proprio oggi, abbiamo avuto modo di ricevere alcuni simpatici scatti, documentati dal profilo Instagram della principessa:

“Eccoli mentre trascorrono del tempo con la zia e le cugine” il commento di Chàrlene, che mostra ai follower i suoi figli sorridenti in compagnia di zia Carolina, sorella di Alberto e delle due cugine in occasione dell’annuale mostra canina di Montecarlo. Purtroppo le immagini mostrano la piccola Gabriella in sedia a rotelle per via di un piccolo infortunio, tuttavia, la bambina si mostra sempre sorridente, probabilmente perchè, circondata da tanti pelosi amici a 4 zampe, è consapevole di avere un fratello premuroso e che ha occhi solo per lei.

Auguriamo alla principessa Charlène di rivedere presto i suoi figli! Che ve ne pare di questi scatti?