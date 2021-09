Oggi Paul Walker avrebbe compiuto 48 anni, la celebrazione sui social.

Sono passati quasi otto anni dalla tragica morte di Paul Walker che ha stravolto il mondo del cinema e fatto piangere i suoi fans. L’attore era divenuto famoso grazie alla saga di “Fast and Furios”, per la quale stravedevano molti giovani che s’ispiravano all’attore statunitense. Quest’oggi avrebbe compiuto 48 anni: infatti in molti sui social hanno deciso di celebrare questa data in suo onore, compresa la pagina ufficiale di Novella 2000 su Instagram.

Nel post pubblicato dal settimanale sono stati fatti gli auguri a Paul Walker ed è stata fatta una breve descrizione della sua carriera: “Oggi Paul Walker avrebbe compiuto 48 anni. L’attore, noto per il suo ruolo nella saga cinematografica ‘Fast and Furious’, è morto nel novembre del 2013 a causa di un tragico incidente stradale all’età di appena 40 anni!”.