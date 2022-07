Scopriamo cosa c’è da sapere sui tre figli che Paolo Borsellino ha avuto insieme a Agnese Piraino Leto, Fiammetta, Lucia e Manfredi.

Il giudice Paolo Borsellino ha avuto tre figli dalla sua unione con Agnese Piraino Leto e ciascuno di loro, dopo la scomparsa del padre, ha deciso di mettere a frutto i suoi insegnamenti e di tenerne viva la memoria. Scopriamo cosa c’è da sapere su Lucia, Fiammetta e Manfredi Borsellino e sul loro rapporto con Paolo Borsellino.

Murales Falcone Borsellino

Paolo Borsellino, i figli: la carriera

Il magistrato Paolo Borsellino è stato sposato (dal 1968 fino al giorno della sua scomparsa, avvenuta il 19 luglio 1992 nella strage di via D’Amelio) con Agnese Piraino Leto, madre dei suoi tre figli: Lucia (nata nel 1969), Manfredi (nato nel 1971) e Fiammetta (nata nel 1973). I tre figli del giudice hanno senza dubbio seguito il suo esempio impegnandosi nel sociale. Lucia Borsellino è scesa in politica ed è stata assessore regionale alla Sanità in Sicilia della giunta dell’ex sindaco Crocetta. Manfredi è diventato poliziotto e dirigente del commissariato di Mondello. Fiammetta Borsellino si è laureata in legge e ha lavorato al Comune di Palermo come funzionario dei servizi educativi. In seguito ha ricoperto il ruolo di portavoce della famiglia Borsellino.

Paolo Borsellino, i figli: la vita privata

Lucia Borsellino è sposata con l’avvocato Fabio Trizzino, mentre di Fiammetta Borsellino è noto che abbia due figlie, Felicita e Futura (anche se non è dato sapere come si chiami suo marito). Non si sa praticamente nulla della vita privata del fratello delle due, Manfredi. La famiglia Borsellino ha sempre mantenuto il massimo riserbo se non per questioni riguardanti la strage che ha visto protagonista Paolo Borsellino, e tutti loro si sono impegnati nell’onorare la memoria del celebre magistrato. Manfredi e Fiammetta Borsellino abitano in Sicilia, mentre Lucia Borsellino abita a Roma.

In merito al rapporto di Paolo Borsellino con i figli, Fiammetta Borsellino ha raccontato a Vanity Fair: “Avevamo un rapporto speciale, ero la piccola di casa, anche se poi abbiamo avuto i nostri screzi. Ricordo in particolare una litigata bestiale e una tensione che durò diverse settimane perché lui non mi fece andare a un concerto dei Duran Duran per cui mi avevano regalato dei biglietti. Del carattere di papà mi è arrivato molto, soprattutto la serenità di parlare di cose dolorose, di saperle condividerle. Lui era anche un po’ frivolo, amava l’ironia, il bello, giocare con i bambini, provocarli, insegnargli per gioco le parolacce, fare il bambino lui stesso, essere goliardico, strafottente. Era un cane che non aveva padroni, ho sempre detto. Mio fratello Manfredi ha più quel modo di fare, scherzoso. Non credo che abbiamo voluto emularlo, credo però che abbiamo assorbito molto di lui, i pochi anni che abbiamo vissuto insieme sono stati molto intensi, ed equivalgono a una vita intera”.

Paolo Borsellino, i figli: le curiosità

– Poco prima della strage di via D’Amelio, Lucia e Manfredi Borsellino pranzarono insieme alla madre e al padre a Carini, frazione di Palermo. Fiammetta si trovava in Indonesia con alcuni amici e ha sempre rivelato che forse, se non fosse partita, sarebbe morta con suo padre: “Ho sempre pensato che se non fossi stata lì probabilmente sarei morta, perché sarei andata anche io a trovare la nonna in via D’Amelio, con papà, dopo il mare”, ha confessato a Vanity Fair.

– Lucia Borsellino ha sostenuto un esame poche ore dopo la strage di via D’Amelio lasciando intendere quanto per lei fosse importante rispettare i suoi doveri nonostante il lutto che l’aveva colpita.

– Le figlie di Fiammetta Borsellino si chiamano Futura (come il titolo di una canzone di Lucio Dalla) e Felicita (come la protagonista di una poesia di Guido Gozzano che piaceva tanto a suo padre).

