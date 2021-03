Avete mai visto dove abita Paola Perego? Vi sveliamo i “segreti” della sua bellissima casa di Roma, dove tutto profuma di stile e relax!

La conduttrice Paola Perego ha mostrato ai fan qualche scorcio della sua casa romana sui social, regalando al pubblico una prospettiva diversa sulla sua vita di tutti i giorni. Così, non è infrequente vederla alle prese con qualche piatto da preparare in cucina, e si possono intravedere meravigliosi angoli dell’abitazione in cui trascorrere il tempo lontano dai riflettori con la sua dolce metà, Lucio Presta, e la loro splendida famiglia…

La casa di Paola Perego

A casa di Paola Perego si respira aria di eleganza e comfort, tra spazi arredati con cura e una luce naturale magnifica a illuminare ogni ambiente. I colori dominanti sono il bianco, il tortora e il grigio, mixati nelle varie stanze a comporre interni raffinati, ma senza eccessi.

A mostrarci alcune interessanti immagini della sua abitazione nel cuore della Capitale è proprio lei, attraverso video e foto postate sui social…

La cucina di Paola Perego

La cucina di Paola Perego è luminosissima, spaziosa e… rigorosamente bianca! A comporla sono linee essenziali che ricalcano perfettamente lo stile sobrio dato agli altri ambienti, con un arredamento dal sapore moderno e raffinato.

La conduttrice si è mostrata spesso ai fornelli, intenta a preparare deliziosi piatti per i pranzi e le cene in famiglia! Nella sala da pranzo, un bel tavolo in legno contrasta con il candore di pareti e infissi, accarezzato dal sole che arriva in tutta la sua energia attraverso le ampie vetrate che incorniciano la casa…

Paola Perego, un salone per sognare…

Il salone di Paola Perego è davvero delizioso e accogliente, con un morbido divano i cui colori contrastano con le linee chiare di mobili e pareti. A spiccare è la splendida libreria a parete che percorre il profilo laterale della sala, regalando un ulteriore tocco elegante all’ambiente.

E non mancano le cene in compagnia! In una foto post Sanremo 2021 pubblicata sul suo Instagram, la conduttrice ha immortalato Amadeus, reduce dalla conduzione del Festival, con un bel piatto di spaghetti al pomodoro, suo ospite nella bella residenza romana.

La camera da letto di Paola Perego

Anche la camera da letto è apparsa sui social, complici alcuni scatti pubblicati dalla padrona di casa per la gioia dei fan! Come è possibile intravedere, anche nella zona notte regna lo stesso stile soft del resto della casa, con giochi di colore tra il bianco, il grigio e il tortora…