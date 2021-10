Ambrose e Eunice Egonu sono i genitori della celebre pallavolista Paola Egonu: scopriamo cosa c’è da sapere su di loro!

La pallavolista Paola Egonu è molto legata ai suoi genitori, che le hanno trasmesso il coraggio di credere sempre ai propri sogni. Scopriamo cosa c’è da sapere su di loro e sulla loro vita privata, passando per il difficile viaggio che dalla Nigeria li ha condotto in Italia.

Paola Egonu

Paola Egonu: chi sono i genitori

Ambrose Egonu ed Eunice Egonu sono i genitori della pallavolista azzurra Paola Egonu. La loro storia è iniziata in Nigeria molto tempo prima che Paola o dei suoi fratelli, Andrea e Angela, nascessero: la stessa Paola Egonu ha confessato che i suoi genitori si sarebbero conosciuti giovanissimi in Nigeria e che, cercando un’opportunità per una vita migliore, sarebbero scappati in Italia. Quello dalla Nigeria all’Italia non sarebbe stato l’unico viaggio di Eunice e Ambrose: i due infatti, dopo aver vissuto per anni a Cittadella (provincia di Padova in Veneto), avrebbero fatto i bagagli e sarebbero partiti per Manchester, in Inghilterra, dove hanno deciso di stabilirsi.

Ambrose Egonu ed Eunice Egonu: la vita privata

Non si sa molto della vita privata dei genitori di Paola Egonu che però, nelle sue interviste, ha sempre manifestato la sua ammirazione verso l’esempio a lei dato dai suoi genitori. I due hanno avuto in tutto tre figli: Paola, Angela e Andrea. In Italia la coppia ha anche un’altra parente, Terry Enweonwu, cugina della famosa pallavolista.

La Egonu è sempre stata legata ai suoi genitori e in un’intervista a VolleyNews ha confessato che le piacerebbe occuparsi di loro: “Vorrei essere in grado di prendermi cura della mia famiglia senza che debbano lavorare. Si sono presi cura di me e dei miei fratelli per tutta la vita e vorrei che si godessero la vita, pensassero di più su se stessi e non si preoccupassero dei loro figli. Questo è il mio sogno.”