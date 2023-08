Tornate a cantare insieme dopo essersi divise, Paola e Chiara si raccontano tra vita privata e successi professionali.

Sono tornate alla ribalta a Sanremo 2023 con ‘Furore’ e successivamente con altri pezzi che hanno fatto ballare e cantare tutti, Parliamo di Paola e Chiara Iezzi hanno raccontato la loro vita privata e professionale a Sette, magazine del Corriere della Sera, svelando dettagli inediti del loro essere sorelle e il rapporto prima e dopo essere diventate cantanti famose.

Paola e Chiara, la vita insieme e il lavoro

Paola e Chiara

“Abbiamo dormito nella stessa stanza fino a vent’anni“, ha raccontato Paola iniziando a parlare della sua vita privata con la sorella. “Letto a cassetto: io sotto. Sentire di notte il suo respiro mi faceva passare la paura. Del buio. Ancora oggi dormo con la luce accesa, del bagno, o di una lucina piccola direttamente in camera”, ha aggiunto Chiara.

Le due sono state da sempre molto unite e questo le ha portate al successo ma anche a doversi confrontare, con grande onestà, quando dopo il loro boom, le cose cambiarono. “Dal 2010. Le radio non passano più le nostre canzoni. Ogni pezzo proposto non va bene. ‘Troppo veloce’, ‘Troppo lento’, ‘non in linea editoriale’. Il pubblico si è stufato di noi”, ha detto Paola. “Non funzionavamo più. C’è stato un momento preciso. Sono in un negozio a provare un vestito. Mi guardo allo specchio e scoppio a piangere. Lì capisco che sto piangendo per altro”, ha ancora precisato Chiara.

La mora ha aggiunto: “Ricordo che eravamo in treno. Chiara mi chiede: ‘Ma a te piace ancora fare questo lavoro?’. E io capisco. Sotto casa mia c’era una scuola di recitazione. Passandoci davanti mi dicevo: sarebbe bello. Alla fine prendo coraggio e mi iscrivo. Nessuno si accorge che sono io. Nessuno”.

Eppure, dopo anni in cui le due sorelle hanno preso strade diverse, ecco la reunion e il successo bis, da Furore in poi: “Nella lontananza ci siamo riscoperte. Prima la simbiosi era uno schema. La distanza è servita per rendere più autentico il nostro rapporto”, hanno detto le due donne.

Di seguito anche un post Instagram delle due cantanti: