Melissa Satta non era la causa dei problemi del tennista Matteo Berrettini, questa è l’opinione di Adriano Panatta che dice la sua sulla relazione.

L’ex campione di tennis Adriano Panatta ha voluto dire la sua sulla tanto chiacchierata storia d’amore tra Melissa Satta e il tennista Matteo Berrettini che si è conclusa ufficialmente nei giorni scorsi. Molti hanno accusato la showgirl di essere la causa del periodo negativo di Berrettini nel mondo del tennis, ma è giunto in sua difesa l’ex campione. Ecco cosa ha dichiarato sulla coppia (scoppiata) Satta-Berrettini.

Melissa Satta e Berrettini: “Accuse ridicole”

Solamente pochi giorni fa Matteo Berrettini ha confermato le voci sulla presunta fine della relazione con Melissa Satta, ma anche si continua a parlare di loro. C’è chi ha ritenuto fosse la causa delle sconfitte professionali dell’ex fidanzato.

Melissa Satta

Tuttavia, c’è chi prende le sue difese. Infatti, Adriano Panetta ha detto ai microfoni di Rai News: “Le accuse a Melissa Satta sono ridicole. Il sesso non fa male per niente, ve lo assicuro. Se uno fa sesso sereno con la compagna, non fa male assolutamente. Chiaramente se fa giochi erotici per ore e non dorme è un cretino. Il sesso coniugale non fa male, anzi fa anche bene“.

Ma Panetta non è stato l’unico a difendere la showgirl.

Accuse contro Melissa Satta: “Sono senza senso”

Oltre ad Adriano Panetta, anche Paolo Bertolucci aveva preso le difese dell’ex fidanzata di Matteo Berrettini. Infatti, in più di un’occasione si era schierato sul tema definendo le accuse contro la Satta completamente prive di senso.

Ora, però, la stessa showgirl non accetta di essere additata come qualcosa che non è, Infatti, ha deciso di sporgere denuncia contro il Daily Mail che l’ha definita “Dipendente dal sesso” in un articolo in cui annunciavano la rottura tra il tennista e la showgirl.