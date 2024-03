Asia Nuccetelli non è riuscita a seguire le orme della madre, Antonella Mosetti, in tv. Il motivo lo ha svelato proprio la donna.

Ospite del programma di Monica Setta ‘Storie di donne al bivio’, Antonella Mosetti ha rilasciato un’intervista molto intima su diversi argomenti. Spiccano, in questo senso, le parole relative a sua figlia, Asia Nuccetelli, che in passato aveva provato ad entrare nel mondo della tv trovandosi davanti a problematiche varie, forse, dovute proprio a sua madre…

Antonella Mosetti, la tv e la figlia

Antonella Mosetti

La Mosetti ha ripercorso alcuni momenti passati con sua figlia protagonista spiegando di come Asia abbia provato a fare televisione ma che, di fatto, si sia trovata a fare i conti con un mondo cattivo verso di lei.

“Ha provato a fare tv, ma poi l’hanno messa in un giro di chiacchiere, di cose non vere. Forse per colpire me, anche questo accade“, ha detto Antonella. Tra i vari attacchi, anche quelli per i presunti ritocchi estetici della giovane. “Si è rifatta il naso, ma non ero stata io a incentivarla. Era bellissima prima, ora è bella uguale. È bella dentro, è una ragazza sana. Era già maggiorenne, aveva vent’anni”.

La nuova vita di Asia Nuccetelli

Da brava madre, la Mosetti l’ha sempre difesa e, a Monica Setta, ha rivelato di essere rimasta molto amareggiata per quanto accaduto: “In un mondo dove le ragazze già da anni sono completamente tutte cambiate, non capisco perché c’è stato questo attacco mediatico su mia figlia voluto da qualcuno”.

Per fortuna, adesso, le cose stanno andando molto bene per la bella Asia che si è rifatta una vita lontano dalla tv: “Fa un lavoro normalissimo, si impegna molto, non mi chiede niente, solo consigli. Convive da quattro anni, è una ragazza molto sana e molto semplice”, ha detto con orgoglio mamma Antonella.

Di seguito anche un post Instagram relativo all’intervista rilasciata dalla donna a Monica Setta: