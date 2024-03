Anche la showgirl Elisabetta Canalis dice la sua sugli scontri di Pisa tra la polizia e gli studenti, ma le sue dichiarazioni fanno storcere il naso a qualcuno. Ecco cosa ha detto.

Gli scontri di Pisa in cui la polizia ha colpito a manganellate alcuni studenti che stavano manifestano a favore della Palestina hanno acceso un ampio dibattito, a cui ha preso parte anche Elisabetta Canalis. La showgirl, che anche dopo il divorzio dal marito Brian Perri ha deciso di rimanere a vivere negli Stati Uniti, si è schierata dalla parte della polizia.

Le sue parole, però, non sono state apprezzate da tutti. Ecco che cosa ha dichiarato la Canalis nelle ultime ore.

Elisabetta Canalis dalla parte delle forze dell’ordine

La showgirl si è pronunciata sulla questione degli scontri di Pisa e ha voluto esprimere il suo parere. “Se non ci fosse la polizia non potremmo neanche più uscire di casa” afferma Elisabetta in un commento Instagram.

Ha, poi, continuato dichiarando: “Ci sono uomini e donne che rischiano la vita per noi tutti i giorni con uno stipendio non certo proporzionato ai rischi che corrono. Ce lo dimentichiamo spesso…“.

Elisabetta Canalis

Eppure il parere della Canalis non è stato l’unico a fare discutere.

Elisabetta Canalis finisce nella bufera

Il commento della Canalis ha alimentato la polemica relativa agli scontri di Pisa. Ma oltre alla showgirl, molte altre personalità si sono pronunciate, a partire dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Infatti, il Presidente della Repubblica ha dichiarato: “Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento“. La nota del Quirinale recita: “Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al ministro dell’Interno, trovandone condivisione, che l’autorevolezza delle forze dell’ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni“.

Insomma, pare proprio che l’opinione della Canalis si scontri con quella del presidente Mattarella.