Pamela Prati aveva un vero fidanzato mentre inventava storie su Mark Caltagirone: la ex agente Pamela Perricciolo sgancia una bomba.

Con il ritorno in tv di Pamela Prati non si poteva non riportare in auge il “caso Mark Caltagirone”. La showgirl è stata per lungo tempo al centro dell’attenzione mediatica per aver inventato il fidanzamento e futuro matrimonio con un uomo inesistente, arrivando anche a parlare di figli presi in adozione. Dopo la scoperta di una vera e propria truffa ai danni di Rai e Mediaset, la Prati era scomparsa dai radar televisivi, salvo poi ritornare ancora come concorrente del Grande Fratello Vip. Pronta per raccontare la sua verità su Mark Caltagirone.

La ex agente di Pamela Prati all’attacco

Nelle ultime ore, però, Pamela Perricciolo, ex agente di Pamela Prati ai tempi del caso Caltagirone, è tornata a parlare dell’argomento sganciando una bomba sulla showgirl.

“Ho imparato tanto. Adesso mi manca imparare a non dire le cose in faccia… non ripaga mai… anzi… oggi stranamente mi sento buona e vi do alcuni consigli… Inizio con il più importante… Pensate sempre a voi per primi… Perché molte volte per aiutare gli altri finisce che ci rimettere e non ne vale la pena”, ha iniziato a scrivere la donna su Instagram.

“Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto… – si legge ancora nelle sue storie social – .Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici”.

Pamela Prati, dunque, ai tempi della storia fantomatica con Mark Caltagirone, avrebbe avuto un vero fidanzato che teneva ben nascosto. Alfonso Signorini potrebbe cogliere la palla al balzo e decidere di parlarne nel prossimo appuntamento con il Gf Vip.

