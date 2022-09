Il catfight tra Adriana Volpe e il Grande Fratello Vip prosegue: l’ultimo post della conduttrice è una chiara frecciata contro il reality show di Canale 5.

L’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip ha riportato l’attenzione su Adriana Volpe, grande esclusa di questa stagione. Poche ore prima dell’inizio del programma, la conduttrice – ora opinionista nel salotto de La Vita in diretta – si era limitata a ricordare la sua esperienza da concorrente nella Casa di Cinecittà, facendo attenzione a non menzionare Alfonso Signorini. Quest’ultimo aveva replicato con un saluto in diretta tv insieme a Sonia Bruganelli. Ma la mancata replica della Volpe ha fatto molto rumore.

Adriana Volpe, nuova frecciata al Gf Vip

L’astio tra Adriana e il conduttore del Gf Vip, però, sembra non volersi placare e, nelle ultime ore, la conduttrice ha lanciato un’altra sonora frecciata al programma di Mediaset.

Riportando un suo intervento a La Vita in diretta incentrato sulla famiglia reale britannica, la Volpe ha commentato: “Quanto mi piace parlare della Casa Reale! Si vola alto”.

La stoccata, nemmeno troppo velata, non è passata inosservata agli occhi del popolo della rete, che non ha lesinato commenti a favore della Volpe. “Brava Adriana… sottilissima…colpita e affondata”, “A buon intenditor…”, ha scritto qualcuno, “Adriana manchi al Grande Fratello”, “Dalla casa del Grande Fratello, alla casa reale è n’attimo”, si legge ancora sui social.

