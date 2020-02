Molti paesi hanno vietato l’ingresso ai viaggiatori italiani a causa del coronavirus COVID-19; altri governatori sconsigliano di entrare nel nostro Paese. Che cosa sta cambiando?

Con l’arrivo del virus COVID-19 in Italia, i viaggiatori italiani sono visti come un pericolo dagli alcuni stati. Secondo la mappa ufficiale, infatti, siamo il terzo paese con più contagi e per questo motivo alcuni non permettono più l’ingresso agli italiani. In altri Paesi, invece, si rischia la quarantena obbligatoria: molte nazioni bloccano o mettono in quarantena preventiva chi arriva dal nostro Paese, soprattutto se provenienti dalle regioni più infette, Lombardia e Veneto.

Se dovete affrontare un viaggio, è bene informarsi sulle mete ancora aperte per non correre il rischio di essere bloccati alla dogana.

Paesi ‘vietati’ agli italiani per il coronavirus

• I primi confini barricati sono stati quelli delle Mauritius. Il 24 febbraio 2020 è stato vietato lo sbarco di passeggeri veneti e lombardi atterrati in un aeroporto. A seguire anche la Giordania e le Seychelles hanno posto il divieto assoluto d’ingresso agli italiani. Lo Stato d’Israele invece è deciso a chiudere le frontiere nel caso fosse necessario.

Mascherina aeroporto

• La Romania in una comunicazione ufficiale ha fatto sapere che verrà applicata la quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti coloro che provengono dalle regioni italiane più colpite dal virus. Sulla stessa linea anche Francia ed Inghilterra.

• Per poter visitare le isole Samoa i passeggeri italiani dovranno essere stati in quarantena per 14 giorni prima del loro ingresso nel Paese.

• Nessuna misura severa da parte di Germania e Svizzera che hanno deciso di procedere con i normali controlli, ma non di imporre isolamento o divieto d’ingresso. Anche per gli Stati Uniti rispondono allo stesso modo.

• Gli stati confinanti con l’Italia: Francia, Croazia, Germania, Austria, Svizzera e Slovenia rimangono aperti e gli stati hanno annunciato che chiudere i confini sarebbe una misura esagerata.

Chi sconsiglia di entrare in Italia?

In tutta questa situazione, molti stati mettono in guardia i propri cittadini sull’ingresso in Italia, altri che lo vietano. Vediamo chi.

• L’Olanda ha vietato ai cittadini di recarsi nei comuni più colpiti dal virus. Chiunque rientrasse dall’Italia verrà sottoposto a controlli accurati alle frontiere.

• Il Qatar, l’Irlanda, Macedonia e Bosnia hanno consigliato caldamente ai cittadini di non fare viaggi in Italia a causa del virus.

• In Bulgaria sono sospesi tutti i voli in arrivo o in partenza per Milano.

• Nello stato del Turkmenistan stanno vietando l’ingresso a tutti coloro che provengano dagli stati europei infettati dal virus.

• Polonia, Stati Uniti, Slovenia, Gran Bretagna, non vietano ai propri concittadini di entrare in Italia, ma chiedono di utilizzare misure cautelari per evitare i contagi.

Il mondo da globalizzato passa a barricato rischiando di mettere in ginocchio il turismo, italiano (e non).