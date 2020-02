Il Festival di Sanremo porta con sé grande interesse (e grandi polemiche) oltre che ospiti internazionali da sogno: ma quanto costano?

Gli ospiti del Festival di Sanremo sono sempre stati altisonanti… e molto costosi. Il mondo dello spettacolo non fa sconti, e in particolare per salire sul palco dell’Ariston alcuni cantanti, showman, attori e attrici si sono fatti strapagare. Sapete quali sono quelli che hanno incassato di più nella storia del Festival?

I compensi di Sanremo: i più dispendiosi per la Rai

Ecco quali sono i 10 cachet più alti di sempre per quanto riguarda gli ospiti e i conduttori delle varie edizioni:

Laetitia Casta

Nel 1999, Laetitia Casta quando calcò il palco dell’Ariston per la prima volta in qualità di co-conduttrice, insieme a Fabio Fazio, si mise in tasca un cachet di oltre 400 milioni di lire (non male per una 19enne).

Laetitia Casta

Francesco Totti

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti nel 2014 (quando fu condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto) avrebbe rifiutato 180mila euro per partecipare come uno degli ospiti d’onore della seconda serata. Un cachet grandissimo, che però non è pesato sulle casse della Rai.

Gianni Morandi

Gianni Morandi è stato uno dei conduttori più pagati di Sanremo: il cantante ha percepito 800mila euro solamente per la sua seconda conduzione del Festival nel 2012 (la prima fu l’anno prima), più 500mila euro per le telepromozioni.

Adriano Celentano

Adriano Celentano fu uno degli ospiti più pagati ad andare al Festival di Sanremo, e chiese la bellezza di 750mila euro, che ottenne nel 2012.

Jennifer Lopez

Sempre nella stessa edizione, per trascorrere qualche minuto sul palco dell’Ariston, Jennifer Lopez ottenne ben 350mila euro. Alcuni dissero che chiese come cachet 800mila euro, ma forse era un po’ troppo per così poco tempo.

Jennifer Lopez

Sharon Stone

Sharon Stone, nel 2003 quando il Festival fu condotto da Pippo Baudo, ottenne un cachet di 250mila euro.

Nicole Kidman e John Travolta

La coppia di Hollywood formata da Nicole Kidman e John Travolta, nel 2006 furono i super ospiti di Sanremo. Per la loro ospitata chiesero, rispettivamente, 450mila euro e 300mila euro.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Per Sanremo 2014 (il loro secondo anno come conduttori), la coppia Fazio-Littizzetto riconferma la cifra ricevuta l’anno precedente: 600mila euro per lui e 350mila euro per lei.