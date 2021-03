Arriva l’orologio di Star Wars in edizione limitata: solo dieci esemplari venduti in un set da collezione davvero speciale.

Dalla collaborazione stretta tra Lucasfilm e l’azienda svizzera Kross nasce l’orologio di Star Wars ispirato alla Morte Nera. Un orologio da collezione che non potrà non fare gola a tutti gli amanti della serie, ma che solo i più facoltosi potranno permettersi. L’iconico orologio da collezione verrà, infatti, venduto per la bellezza di 150 mila dollari. Scopriamo i motivi di questa cifra considerevole!

Orologio Star Wars: i dettagli

Nella confezione, insieme al prezioso orologio che potete vedere in questa foto, i collezionisti si troveranno davanti anche a uno dei cristalli Kyber utilizzati in scena durante le riprese di Rogue One: A Star Wars Story (anche conosciuto solo come Rogue One). Il cristallo sarà contenuto all’interno di una riproduzione fedele delle casse utilizzate nel film per il trasporto.

L’orologio avrà una cassa di 45 mm, è realizzato in titanio (grado 5) e sarà arricchito di dettagli che richiamano la tanto amata saga. Dall’emblema dell’Impero al pulsante con la scritta in aurebesh (sistema di scrittura utilizzato nella Galassia) ogni particolare si rifà alla serie di Star Wars.

Naturalmente al centro del quadrante non poteva mancare una riproduzione della Morte Nera, che posta all’interno del quadrante compie una rivoluzione per minuto, muovendosi in accordo alla lancetta dei secondi cui è fissata.

Pochi esemplari per un orologio da collezione

Il design unico di questo orologio nasce dalla stretta collaborazione tra Lucasfilm e la casa svizzera Kross Studio, sita nel comune di Gland. Un progetto creato da fan per altri appassionati, visto che molti dei fondatori di Kross Studio sono fan in prima persona della saga.

L’orologio di Star Wars sarà venduto esclusivamente nel set dal nome “Ultimate Collector Set” che potete vedere in foto qui sopra, e ne sono stati prodotti solo 10 esemplari numerati. Se potete permettervi l’acquisto e volete che sia vostro vi conviene sbrigarvi! Gli ordini possono essere effettuati attraverso il sito di Kross Studio, ecco la pagina dell’orologio.

Fonte foto copertina: https://www.facebook.com/Kross.studio.swiss/