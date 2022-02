Ornella Muti ha avuto diversi uomini al proprio fianco, con due matrimoni entrambi conclusi col divorzio e altre frequentazioni importanti.

Tra le bellissime dello spettacolo italiano, protagonista di importanti film e pluripremiata dalla critica, Ornella Muti ha condotto una vita lontano dai riflettori piuttosto movimentata. In parallelo a una carriera foriera di tante brillanti performance, ha avuto due matrimoni e diverse frequentazioni. Insomma, ha fornito parecchi spunti alla cronaca mondana, che si è spesso intromessa nelle questioni di cuore. “Colpa” anche dell’affetto riscosso dal pubblico, sia maschile sia femminile. Andiamo allora a vedere chi sono gli ex di Ornella Muti, secondo almeno le informazioni trapelate dalla stampa nel corso degli anni.

Gli ex di Ornella Muti

Aveva appena 19 anni Ornella Muti quando ebbe una relazione con il produttore cinematografico José Luis Bermúdez de Castro Acaso, all’epoca sposato. Sulla tresca “clandestina”, egli ha dichiarato: “Non voglio parlare del mio passato. So quello che è stato dichiarato in Italia. La mia storia con la Muti è vecchia di 40 anni. Ho figli e nipoti, sto vivendo la mia vecchiaia. Lasciamo perdere”.

Nel 1975 la Muti sposò il collega Alessio Orano. I due recitarono nella celebre pellicola La moglie più bella, per la regia di Damiano Damiani: le nozze durarono fino al 1981. Poi, sette anni più tardi, Ornella Muti scambiò “la” promessa con Federico Fachinetti, dal quale ha avuto due figli: Carolina e Andrea.

Sul conto di Fachinetti si sa ben poco. In passato è stato accusato di bancarotta fraudolenta e di associazione per delinquere. “Rilevava società fallite – spiegarono gli inquirenti, come si legge sulla Repubblica – diceva che le voleva risanare, ma le svuotava completamente, ogni volta le portava alla bancarotta”. Lo scandalo creò vari problemi pure dal punto di vista lavorativo alla stessa Muti. Francesco venne peraltro alla ribalta del gossip per essere stato pizzicato una volta in compagnia di una ragazza dell’est Europa presso un’abitazione romana.

Infine, diede adito a scandalo il flirt con Adriano Celentano, confermato da Ornella Muti solamente a tanti anni di distanza. Il periodo sarebbe stato quello dei numerosi film girati insieme, nello specifico Il bisbetico domato e Innamorato pazzo.

2 curiosità sugli ex di Ornella Muti

– Per anni Naike Rivelli – figlia dell’attrice – ha pensato che José Luis Bermúdez de Castro Acaso fosse suo padre, ma l’esame del DNA ha smentito tale ipotesi.

– Alla stampa la Muti ha rilasciato delle confessioni piuttosto scottanti sul suo secondo marito, Federico Fachinetti. A quanto pare, facevano i numeri sotto le lenzuola!

