Ci sarà o no al prossimo GF Vip come opinionista? Orietta Berti dà un segnale ben chiaro su ciò che l’attende in futuro.

Sebbene manchi ancora parecchio alla prossima edizione del GF Vip per il quale sembra essere già stato svelato il format, si sta parlando in maniera molto insistente del reality ed in particolare di chi affiancherà Alfonso Signorini come opioninista. I ruoli scoperti sono ben due. Infatti, a quanto pare, oltre alla già annunciata assenza di Sonia Bruganelli, mancherà pure Orietta Berti. La stessa cantante pare aver confermato con alcune parole piuttosto chiare…

Orietta Berti

Se sulla conduzione del GF – Vip, Nip o mixato che sia -, non ci sono dubbi sul fatto che sarà ancora Alfonso Signorini il presentatore, i dubbi sono appunto su chi saranno i due opinionisti. In un primo momento sembrava essere stata confermata Orietta Berti che dovrebbe essere ancora legata contrattualmente al Biscione. Eppure, a giudicare dalle sue recenti parole a TV, Sorrisi e Canzoni, riprese da svariati media, le cose potrebbe non essere così…

“Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, ora voglio concentrarmi sul brano”, ha risposto inizialmente la cantante facendo riferimento all’ultimo pezzo fatto con Fabio Rovazzi. “Per l’autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me”. Insomma, “le proposte più adatte a me” farebbe intendere che il GF potrebbe non essere la destinazione futura.

Niente Grande Fratello per la Berti che lascia quasi certamente la poltrona. Anche se non si sa bene ancora a chi…

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

