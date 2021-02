Avete mai visto dove abita Orietta Berti? Scopriamo la splendida residenza della famosa cantante, storica interprete del panorama musicale italiano.

Nove gatti, due cani “enormi” e una casa grande da seguire: così l’intramontabile Orietta Berti ha descritto la sua vita quotidiana a Barbara d’Urso, in una intervista del 2020 in cui ha spiegato come trascorre il suo tempo al di là degli impegni artistici. Ma avete mai visto dove vive? Vi sveliamo qualche chicca sulla sua residenza, dove natura e passione si intrecciano a formare un quadro d’autore senza eguali!

La casa di Orietta Berti

Una casa con un bel giardino, curata nei minimi dettagli insieme al suo amato e inseparabile Osvaldo Paterlini, il marito con cui la cantante vive un amore che non conosce le insidie del tempo: è la sintesi del “nido” in cui vive Orietta Berti, immersa in uno scrigno di bellezza in cui eleganza e natura la fanno da padroni.

L’artista, storica voce di Fin che la barca va, vive a Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, con la sua famiglia e ama dedicarsi ai figli, ai nipoti e alla cucina. Qualche scorcio della sua meravigliosa abitazione arriva da alcuni video sui social e da alcune interviste in cui racconta e si racconta, tra l’affetto dei suoi cari e alcune curiose collezioni…

Orietta Berti: le curiose collezioni a casa della cantante

Nella casa di Orietta Berti, ci sono ambienti interamente dedicati alle sue (curiose) collezioni private, estensione della sua nota passione per l’antiquariato che si nutre di elementi sempre nuovi fin dagli anni ’60: decine di bambole con meravigliosi vestiti stile Ottocento (in bella vista in una stanza che i coniugi prima usavano come camera da letto), altrettante acquasantiere e crocifissi (che colleziona con il marito) e anche centinaia di miniature che riproducono… i Puffi!

Orietta Berti e la sua collezione di Puffi ❤️ Pubblicato da In Nome Del Pop Italiano su Domenica 9 giugno 2019

La cantante non si separerebbe mai da nessuno dei pezzi che ha raccolto nel corso della sua vita in giro per il mondo, e ne ha parlato anche in tv spiegando di aver dedicato al collezionismo un importante capitolo della sua esistenza oltre la musica. L’artista ha anche un numero enorme di borse e abiti, che mostra fiera su Instagram al suo affezionato pubblico.

A casa di Orietta Berti un giardino da sogno

Ed è la stessa cantante a mostrarci su Instagram un angolo mozzafiato del suo giardino da sogno, dove i suoi adorati animali (nove gatti e 2 cani) possono giocare e correre in libertà. È qui che Orietta Berti, con Osvaldo, si occupa delle sue amate piante e dei fiori che tanto ama…

Nella splendida casa di Orietta Berti, oltre a balconi colorati e tanto verde, c’è anche (tanto) spazio per la musica, infatti non manca un pianoforte per esercitarsi con i suoi vocalizzi! Alle pareti antichi quadri e sui mobili tanti oggetti a lei cari, come raffigurazioni sacre e vasi finemente decorati.