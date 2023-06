Un paragone social che non sembra essere piaciuto quello tra Oriana Marzoli e la famosa artista Baby K. Il commento della cantante.

Si sta parlando tantissimo, sui social soprattutto, di Oriana Marzoli che, dopo la fine del GF Vip era decisamente molto seguito anche per via della relazione, ora apparentemente conclusa con Daniele Dal Moro. La modella è diventata ancora più famosa tanto che qualcuno l’ha “paragonata” addirittura a Baby K. Una somiglianza non ben specificata (forse solo d’aspetto fisico) che non ha entusiasmato la cantante…

Oriana Marzoli “uguale” a Baby K? La replica della cantante

Oriana Marzoli, come detto, è senza dubbio uno dei nuovi personaggi del mondo dei social che nell’ultimo periodo è stata decisamente molto in vista. Il suo grande successo, a seguito del GF Vip, l’ha portata ad essere tanto chiacchierata e sempre molto ricercata dai fan con cui spesso dialoga nelle cosiddette chat su Twitter.

Nelle ultime ore, alcuni utenti hanno notato una somiglianza tra lei e la cantante Baby K che, però, secondo alcuni, non avrebbe gradito il paragone…

Non è ben chiaro se questa somiglianza tra le due sia stata notata solo a livello fisico o se qualche fan ha addirittura parlato di questioni di visibilità ma sembra proprio che la cantante non l’abbia presa troppo bene.

Una utente, mettendo a confronto due foto e ha scritto: “È Oriana che assomiglia a lei”. Baby K ha risposto: “Sono io che somiglio a lei o lei che somiglia a me? Comunque sia è un complimento, grazie!», aggiungendo gli hashtag ‘misteri’ e ‘inception'”.

bb fai la hit con baby k #oriele pic.twitter.com/cs7sdP8pE9 — 𝒆𝔰𝔰𝒆 (@harryartv) May 31, 2023

Di seguito anche un recente post Instagram della cantante:

