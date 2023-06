Momenti di forte tensione per Federico Fashion Style che sui social ha sfogato tutta la propria rabbia salvo poi comunicare il lieto fine.

Non sembra essere certo un bel momento per Federico Fashion Style che, dopo la separazione dalla ex Letizia Porcu, sta affrontando problematiche dovute alla gestione della figlia. Pare, infatti, che il noto parrucchiere dei vip abbia, spesso, frizioni con la ex su questo temo. Una delle ultime ha portato allo sfogo e alle lacrime.

Federico Fashion Style in lacrime: cosa è successo

Attraverso una serie di stories su Instagram, Federico ha lasciato intendere che sono state ore davvero terribili sotto l’aspetto emotivo per lui. Nella prima immagine, il parrucchiere dei vip ha postato una foto totalmente nera con la scritta: “Non ce la faccio più!”.

Successivamente, nella storia seguente, ecco un disegno della sua bambina Sophie Maelle: “Tu sei la mia unica forza! Casualmente, dal mio portafoglio, prendendo il documento, ho trovato te. Sei in ogni parte di me, mia piccola Sophie, anche se oggi non ti ho sentito per varie ore. Un dolore immenso che spero nessuno di voi possa mai provare. Alla cattiveria non c’è rimedio”, il tutto mostrando che si trovava in questura, ad Anzio.

Dopo la rabbia e le lacrime, eccolo sciogliersi tra le braccia dell’unica donna che a quanto pare lo fa stare sereno, sua madre: “Solo un abbraccio della mamma ti fa superare tanto dolore. Chi ha una mamma vera, ha un tesoro”.

