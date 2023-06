Nozze (quasi) di nascosto per Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli che si sono sposati in queste ore. In tv la conferma…

Matrimonio quasi in gran segreto per Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli. La coppia si è sposata a Milano con rito officiato dal sindaco Beppe Sala. La notizia si era sparsa nelle scorse ore ma senza trovare conferma sino a quando gli stessi diretti interessati non hanno parlato. In particolare la donna, nota opinionista, ha svelato tutto a Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso.

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti si sono sposati. A confermare la notizia sono stati i diretti interessati dopo che le voci si erano susseguite nelle ultime ore con insistenza.

La donna è stata ospite di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso e, nel corso della puntata, ha dato vita con la conduttrice di una gag mostrando l’anello.

“Ho visto la mano. Ma cosa hai un anello?”, ha chiesto già sapendo la risposta Carmelita. “Sì. Anche il bouquet”, ha replicato felice la Groppelli.

In studio grande applauso ed emozione con la donna che mostrato i fiori a favore di telecamere ha aggiunto: “Oggi sono veramente felice, sono libera e ho accanto un compagno che ora è un marito”. Patrizia si è davvero tanto emozionata trattenendo a stento le lacrime.

Da qui ha preso in mano la situazione la D’Urso che ha chiesto: “Quindi ora ti chiami Patrizia Groppelli Sallusti”.

Successivamente è entrato in scena anche il neo marito. Il giornalista è apparso in video e ha scherzato: “È stata una sanatoria più che un matrimonio”.

Sotto il post della trasmissione, così come sotto quello pubblicato dalla Groppelli sono stati tantissimi i messaggi d’affetto e gli auguri per questo lieto evento.

Di seguito anche il post Twitter di Pomeriggio 5 con tanto di annuncio:

Patrizia Groppelli in… Sallusti? 💕💍

Ma la vera BUSTA CHOC è che si è commossa 🥲#Pomeriggio5 pic.twitter.com/WwBY5vRv3N — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 2, 2023

