La giovane modella Oriana Marzoli è cambiata parecchio nel tempo: le immagini del prima e del dopo i ritocchini…

Protagonista piccantina e spumantina nell’edizione attuale del GF Vip, Oriana Marzoli si è presa la scena tra flirt, balletti e tante altre discussioni avute con gli altri concorrenti. In realtà la modella ha colpito particolarmente anche i telespettatori e gli utenti social che, andando a curiosare sui suoi account ufficiali, hanno potuto notare un grande cambiamento dal punto di vista estetico negli anni. Tutto frutto di qualche ritocchino…

Oriana Marzoli, la trasformazione negli anni

grande fratello occhio

Sebbene Oriana Marzoli non abbia mai parlato apertamente di molti ritocchi fatti, la trasformazione col passare degli anni sembra evidente.

Come riporta il sito di gossip di TeleCinco, la gieffina avrebbe ammesso soltanto di essersi rifatta il seno (finendo sotto ai ferri per ben tre volte) e di aver fatto ricorso all’acido ialuronico per rimpolpare le labbra. Eppure, confrontando le foto del passato con quelle attuali, il dubbio sorge.

Di seguito vi mostriamo alcuni scatti pubblicati dalla stessa modella sul proprio profilo Instagram:

Di seguito, invece, un post Instagram attuale del suo periodo al GF Vip:

In Spagna, dove la Marzoli è già nota alle cronache rosa da diverso tempo, in tanti hanno parlato dei sui cambiamenti fisici. Il sito spagnolo precedentemente citato e ripreso anche da Fanpage ha interpellato il dottor Luis Vecilla, esperto in chirurgia estatica, per provare a verificare quali e quanti ritocchini la donna abbia fatto.

A quanto pare non ci sarebbero stati “lavori” solo a seno e naso, l’influencer avrebbe fatto ricorso ad una vaser lipo, una tecnica mini invasiva per eliminare grasso dall’addome. Qualche dubbio anche relativo alle mascelle: secondo il medico sembra che Oriana si possa essere sottoposta ad un intervento di chirurgia maxillo facciale per correggere il morso, oltre ad un filler per eliminare tessuto adiposo dal viso.

