Nasce OreoiD: il servizio che ci permetterà di personalizzare gli Oreo, aggiungendo anche le proprie foto! Scopriamo di cosa si tratta.

Nel mese scorso avevamo assistito all’edizione limitata lanciata da Oreo per sostenere la comunità LGBTQ+. In questa edizione particolare, la crema dei biscotti Oreo era stata colorata per richiamare i colori dell’arcobaleno, simbolo della comunità. Riprendendo questa idea colorata, Mondelez ha deciso di permettere ai suoi clienti di creare dei veri e propri Oreo personalizzati.

È così che è stato lanciato un servizio completamente nuovo: l’OreoiD che permetterà di creare dei biscotti attraverso combinazioni di colori per la crema, ma non solo… vediamo come funziona!

Oreo personalizzati: scegli il colore che preferisci!

Il servizio, annunciato proprio dalla pagina ufficiale Oreo su Twitter, permette di scegliere tra due opzioni principali. Nel primo caso sarà possibile scegliere soltanto il colore della crema, mentre nel secondo si potrà dare sfogo alla propria creatività personalizzando completamente i propri biscotti preferiti.

Fonte foto: https://twitter.com/Oreo/status/1326917670785196033

Per quanto riguarda la crema sono a disposizione 8 colori differenti che includo, oltre al classico bianco, tutti i colori dell’arcobaleno come viola, verde e arancio. Dopo aver scelto il colore della crema sarà, quindi, possibile ordinare i biscotti in diversi formati ad esempio in confezioni da 8 biscotti o bustine da due biscotti l’una. Se, invece, non ti basta scegliere solo il colore della crema, non vedrai l’ora di scoprire cos’altro sia possibile fare.

Oreo personalizzati: colore e gusto

L’OreoiD, come puoi vedere in questa foto dimostrativa, ti permette anche di creare dei veri e propri Oreo personalizzati. In questo caso, potrai sempre scegliere il colore della crema (tra gli 8 a disposizione). In aggiunta potrai anche scegliere di ricoprire i tuoi biscotti (con cioccolato al latte o cioccolato bianco) e non è finita qui.

Say hello to OREOiD, the first-ever custom OREO cookie experience 👏👏 Now head to https://t.co/ta3vyfHY0R to try it yourself! pic.twitter.com/9clXw2wpRp — OREO Cookie (@Oreo) November 14, 2020

Potrai anche aggiungere uno strato di zuccherini (ovviamente anche questi colorati), oppure caricare una foto a tua scelta che sarà stampata e applicata suoi biscotti, un po’ come accade per le cialde delle torte. Naturalmente non serve aggiungere che sarà commestibile! Insieme alla foto, o in alternativa, potrai anche aggiungere un messaggio personalizzato sui biscotti.

Dopo aver dato libero sfogo alla fantasia e creato i biscotti non bisognerà che ordinarli, attualmente però il servizio è stata appena lanciato e funziona solo negli USA, ma presto potrebbe giungere in tutto il mondo, non ci resta che aspettare!

Fonte foto: https://twitter.com/Oreo/status/1326917670785196033