Operaio trova testa umana su una spiaggia della Florida

Scoperta dell’orrore su una spiaggia della Florida dove un operaio ha fatto una macabra scoperta: una testa umana tra la sabbia.

Una testa umana è stata scoperta a Miami Beach in Florida da un operaio che stava rastrellando la spiaggia di mattina, secondo quanto riferito dalla polizia. In tanti, già hanno mostrato una certa paura a recarsi nuovamente in spiaggia.

Testa umana trovata da un operaio in spiaggia

Un operaio terrorizzato ha trovato una testa umana su una famosa spiaggia turistica della Florida: un ritrovamento che ha innescato un’importante indagine della polizia.

Secondo la polizia, la macabra scoperta è stata fatta da un operaio che stava rastrellando la spiaggia di Key Biscayne di primo mattino.

Scena del crimine dopo omicidio

L’uomo ha chiamato il 911 che ha confermato che la testa era umana. Il dipartimento di polizia di Miami-Dade ha isolato il tratto di spiaggia in cui è stata trovata la testa, con nastro adesivo e coni stradali per avviare l’indagine su questo omicidio. Non si conosce ancora l’identità dell’uomo a cui appartiene la testa.

Una scoperta che non ha precedenti

La polizia ha detto alla NBC Miami che il medico legale lavorerà con i detective per scoprire chi è la persona che, nei fatti, è stata decapitata.

“Qui si vede ogni genere di cose, ma niente di simile a questa, come abbiamo visto stamattina. La testa di una persona”, ha detto Bahman Amini alla CBS News.

Una passante sulla spiaggia ha detto di non aver avuto modo di focalizzare per bene la situazione, fino a quando un agente di polizia non le ha bloccato il percorso che faceva di solito.

La donna ha riferito a NBC10: “Ha fatto segno con il dito che dovevo tornare indietro immediatamente“, e che, pertanto, avendo capito, ha cambiato tragitto. Quando ha saputo del fatto, lo ha definito “alquanto inquietante“. In molti, ora, hanno paura di di dirigersi sulla spiaggia dove è stato effettuato il ritrovamento.