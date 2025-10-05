Ok, il prezzo è giusto lascia Mediaset e sbarca in Rai: scelto il conduttore

Ok, il prezzo è giusto torna in televisione, ma lascia Mediaset per debuttare in Rai: scopriamo chi è il conduttore e quando va in onda.

Negli ultimi mesi, in televisione si sta assistendo a una specie di operazione revival. Dopo il ritorno alle origini del Grande Fratello, presto dovrebbe tornare in onda anche uno storico quiz: Ok, il prezzo è giusto. Secondo voci di corridoio, il format lascerà Mediaset per sbarcare in Rai. Vediamo la data d’inizio e il nuovo conduttore.

Ok, il prezzo è giusto: chi è il conduttore?

Mentre La ruota della fortuna sta macinando ascolti da urlo, tanto da aver battuto Affari tuoi, Mediaset si prepara a dire addio a un suo vecchio format: Ok, il prezzo è giusto. Stando a quanto rivelato da Dagospia, dopo mesi di trattative, il Biscione avrebbe deciso di vendere lo storico quiz alla Rai.

Andato in onda dal 1983 al 2001 con la conduzione iniziale di Gigi Sabani, poi Iva Zanicchi, Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta, Ok, il prezzo è giusto potrebbe sbarcare sul primo canale della tv di Stato nella fascia dell’access prime time.

Secondo Davide Maggio, “ci sono trattative. E c’è anche il conduttore. Ma in prima serata sarebbe, a parer mio, un’occasione sprecata“. Al momento, quindi, non è ancora stato svelato il nome del presentatore, ma pare che questa cessione da Mediaset alla Rai “s’ha da fare“. Conoscendo la Rete, potremmo anche azzardare un toto-nomi, magari puntando su Carlo Conti o Stefano De Martino, ma sarebbe inutile.

Quando inizia Ok, il prezzo è giusto?

Sempre basandoci sulle indiscrezioni, Ok, il prezzo è giusto dovrebbe debuttare in Rai nel corso dell’estate 2026, ma si potrebbe addirittura anticipare alla primavera. Al momento, il progetto è ancora nella fase iniziale, quindi bisognerà aspettare qualche settimana, forse un paio di mesi, per avere informazioni certe.