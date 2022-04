L’obbligo delle mascherine al chiuso potrebbe essere prorogato in alcuni settori. Ecco quali sono quelli più probabili.

Come molti ormai sanno, dal 1 Maggio l’uso delle mascherine al chiuso dovrebbe essere sospeso.

Dopo due anni di pandemia, però, sono in tanti i virologi che si dicono poco convinti di questa scelta e, al momento, si sta pensando ai prossimi passi da compiere in tal senso.

Se per alcuni è giunto il momento di tornare il più possibile alla normalità, per altri ci sono dei settori in cui l’uso delle mascherine rappresenta una protezione che vale la pena portare addosso ancora per qualche tempo. Al momento, quindi, non c’è ancora nulla di certo. Figurano però dei settori per i quali la proroga è più certa.

Dove potrebbe essere prorogato l’obbligo delle mascherine al chiuso

Iniziamo con quelli certi e già stabiliti come le scuole. Qui, l’uso della mascherina al chiuso è stato considerato fino alla termine dell’anno scolastico, ovvero per il mese di Giugno.

mascherine scuola

La stessa regola vale anche per i luoghi di lavoro e per gli uffici pubblici dove l’obbligo è stato confermato sempre fino al mese di Giugno.

Andando ai grandi incerti, è possibile (come caldamente consigliato da molti) che la mascherina sia prolungata per i mezzi di trasporto e per cinema e teatri. Si potrebbe passare a quelle chirurgiche.

Ancora grande è invece l’incertezza per i negozi e per i centri commerciali per i quali si stanno valutando diverse opzioni.

Possibile raccomandazione al posto dell’obbligo

Una delle possibilità caldeggiate è quella di eliminare l’obbligo inserendo la raccomandazione all’uso delle mascherine in determinati settori. Secondo alcuni, infatti, gli italiani hanno ormai acquisito una coscienza piuttosto importante sull’argomento, tanto che nonostante la fine dell’obbligo, molti tendono ad usare la mascherina anche all’aperto.

Un pensiero sul quale c’è ancora parecchia divisione. Sopratutto se si pensa che in alcuni settori, la scelta delle persone di usarla potrebbe effettivamente non essere poi così scontata e immediata.

Si tratta comunque, ancora di pochi giorni. Presto, infatti, arriveranno le nuove disposizioni che indicheranno se il mese di Maggio sarà vivibile con o senza mascherina al chiuso.

