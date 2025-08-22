Quando e cosa succederà con la fine dell’universo? Una nuova teoria ha svelato la data e spiegato come si verificherà.

Secondo una nuova e interessante teoria sulla fine dell’universo, il famoso “Big Crunch” si verificherà in un periodo di tempo già stabilito. E’ stato possibile stabilire una ‘data’ grazie alle immagini catturate dai dispositivi degli osservatori situati in Cile e in Arizona.

Nuova teoria sulla fine universo: quando succederà?

Un team di ricerca dell’Università Cornell di Ithaca (Stati Uniti), del Centro Internazionale di Fisica di Donostia (Spagna) e dell’Istituto Tsung-Dao Lee – Università Jiao Tong di Shanghai, ha reso pubblica una nuova teoria sulla fine dell’universo. Gli studiosi, coordinati dal professor S.H. Henry Tye del Dipartimento di Fisica dell’ateneo Usa sono arrivati ai risultati analizzando i dati di Dark Energy Survey (DES) e Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI).

Dopo aver esaminato le informazioni ottenute dalla fotocamera DECam installata sul Telescopio Blanco del Cerro Tololo Inter-American Observatory (Cile) e su quelle catturate dal telescopio Mayall presso l’osservatorio Kitt Peak in Arizona, i ricercatori sono riusciti a prevedere quando si verificherà la fine dell’universo.

A loro dire, il cosmo inizierà a restringersi tra 7 miliardi di anni e continuerà fino a quando, dopo altri 13 miliardi di anni, si verificherà il cosiddetto Big Crunch. In sostanza, la fine è prevista tra 20 miliardi di anni.

Come si verificherà il Big Crunch?

Secondo la nuova teoria, la fine dell’universo è data dalla cosiddetta energia oscura. Questa, dopo aver causato l’espansione del cosmo, inizierà a contrarsi fino a provocare il Big Crunch. Onde evitare inutili allarmismi, visto anche che tra 20 miliardi di anni nessuno sarà più in vita, è bene sottolineare che si parla di fisica teorica estrema. Ergo, il grado di incertezza è elevatissimo.

Come se non bastasse, a causa della trasformazione del Sole dovuta dall’esaurimento dell’idrogeno, il pianeta Terra verrà inglobato dalla stella o espulso dal sistema entro 2 miliardi di anni. Ma, non è tutto. Gli scienziati sostengono che già tra un miliardo di anni le temperature e le radiazioni renderanno talmente inospitale il nostro globo che non ci sarà più traccia di vita.