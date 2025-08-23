Frasi di Rita Pavone, tratte dalle canzoni più famose e dalle interviste

Vi presentiamo una raccolta di frasi di Rita Pavone, tratte sia dalle sue canzoni più belle che dalle interviste rilasciate negli anni.

Lontana dalle scene dal 2006, se non si conta l’apparizione al Festival di Sanremo 2020, Rita Pavone ha avuto una carriera di tutto rispetto. Attrice, cantante e conduttrice, è riuscita a diventare famosa in ogni angolo del globo. Vi proponiamo una raccolta delle sue frasi più belle, tratte sia dalle canzoni che dalle interviste.

Frasi di Rita Pavone tratte dalle canzoni

Classe 1945, Rita Pavone ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1959, quando aveva appena 14 anni, partecipando allo spettacolo per bambini Telefoniade, presso il Teatro Alfieri di Torino. Il grande salto, quello che le ha concesso di affermarsi come cantante, è datato 1962, quando ha vinto il Festival degli Sconosciuti di Ariccia. Poco dopo, grazie all’intervento di Teddy Reno (che nel 1968 è diventato suo marito), ha iniziato a lanciare le prime canzoni. Il resto è storia.

In oltre sessant’anni di carriera, la Zanzara di Torino – questo il suo soprannome – ha regalato ai fan brani bellissimi. Di seguito, una selezione di frasi tratte dai suoi brani più iconici:

Alla mia età si finisce così di giocar, s’incomincia pian piano a parlar con la voce del cuor. (Alla mia età)

Che m’importa se sono pelo di carota, meglio aver la testa rossa che la testa tutta vuota. (Pel di carota)

Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. (La partita di pallone)

Datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa a chi non mi va, sì, sì, sì. A quella smorfiosa con gli occhi dipinti che tutti quanti fan ballare lasciandomi a guardare. Che rabbia mi fa. (Datemi un martello)

La storia del passato ormai ce l’ha insegnato che un popolo affamato fa la rivoluzion, ragion per cui affamati abbiamo combattuto, perciò, buon appetito, facciamo colazion. (Viva la pappa col pomodoro)

Non essere geloso se con gli altri ballo il twist, non essere furioso se con gli altri ballo il rock: con te, con te, con te che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. (Il ballo del mattone)

Come te non c’è nessuno, tu sei l’unico al mondo; nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza. Come te non c’è nessuno, così timido e solo, se hai paura del mondo rimani accanto a me. (Come te non c’è nessuno)

Che m’importa del mondo quando tu sei vicino a me. Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Non guardarmi se piango, è la gioia che sento in me, non c’è cosa più grande dell’amore mio per te. (Che m’importa del mondo)

Abbiamo un riff – geghe-geghe-geghegè – Che fa così – geghe-geghe-geghegè – E io dico a te – geghe-geghe-geghegè – Tu dici a me – geghe-geghe-geghegè – Facciamo insieme il geghegeghe. (Il geghegè)

Dal cucuzzolo della montagna, sotto un cielo tinto col blu, con in testa un passamontagna scenderemo sempre più giù! (Sul cucuzzolo)

Pianissimo, te lo dico pianissimo il mio piccolo ciao, sottovoce così nessuno capirà niente e tu, solamente tu, capirai quanto sono innamorata di te. Pianissimo, devo dirlo pianissimo questo piccolo ciao. (Fortissimo)

La mia mano nelle tue mani, i tuoi occhi che guardano i miei. Sorridere senza ragione, sentirsi felici di niente. Il bisogno di stare vicini, di sentirsi soli nel mondo, in questo grande mondo che mi sembra tutto nostro perché sono innamorata di te. (Questo nostro amore)

Il tuo amor non è zucchero, ma mi piace ugualmente perché io mi sento una trottola e mi piace girare con te. (Zucchero)

Ma Pippo, Pippo non lo sa che quando passa, ride tutta la città, ah-ah. E le sartine dalle vetrine gli fan mille mossettine, ma lui con grande serietà saluta tutti, fa un inchino e se ne va. Si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo. (Pippo non lo sa)

Mi sembrava che fossi lì anche tu, quasi quasi per piangere ma non è così. Piango solo io che non so ancora perdere. Non scherzare più, questo amore tuo è un amore ridicolo. (Ahi ahi ragazzo)

Ti ho detto parole che io non pensavo, le ho dette per farti del male e invece ho fatto male soltanto a me. E adesso non mi resta che piangere, sola, sola. (Solo tu)

Amore, dammi retta, non avere paura. Prima o poi ne usciremo da questa avventura. Amore, stammi vicino e dammi le tue mani e questi giorni grigi sono già lontani. (Domani è primavera)

Citazioni tratte dalle interviste

Rita Pavone non si è fatta conoscere ai fan solo per la sua musica, ma anche per i film a cui ha preso parte e le interviste che ha rilasciato nel corso della sua carriera. Allegra e schietta, nonché vera professionista, è riuscita ad affermarsi in tutto il mondo: dall’Italia all’Argentina, passando per il Giappone e la Spagna. Di seguito, una selezione delle sue frasi più belle: