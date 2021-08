Nozze d’oro: come celebrare la festa, i regali da fare e il significato dei 50 anni di matrimonio, traguardo importantissimo per la coppia.

Le nozze d’oro coincidono con i 50 anni di matrimonio e rappresentano il traguardo probabilmente più ambito per una coppia. Dopotutto vivere insieme per tutti questi anni rappresenta un successo oltre che un sodalizio più unico che raro e che per questo vale sempre la pena celebrare. Scopriamo tutto quel che c’è da sapere su come festeggiare le nozze d’oro e gli anni di vita insieme.

Nozze d’oro: il vero significato di questa grande giornata e come celebrarlo al meglio

Secondo la tradizione, le nozze d’oro risalgono al Medioevo, periodo in cui i matrimoni iniziarono ad essere festegiati in base agli anni di vita insieme.

fedi d’oro

Sembra che tutto arrivi dalla Germania dove le spose erano solite indossare una coroncina d’oro per i 50 anni di matrimonio. Oggi, ovviamente, i modi di festeggiare sono diversi ma ciò che conta è lo spirito con il quale ci si approccia a questa importante giornata.

In genere, ad occuparsi di tutti sono figli o nipoti ma sempre più spesso ci sono coppie che amano personalizzare l’evento secondo il proprio gusto. Ciò può essere fatto con una semplice cena o con una festa a cui invitare gli amici più cari. Festa alla quale, ovviamente, non dovranno mancare i regali e qualche riferimento (come ad esempio gli addobbi) all’oro.

In ogni caso, un’usanza molto comune è quella di rinnovare i voti d’amore mediante una funzione religiosa dopo la quale festeggiare, proprio come si fa normalmente quando ci si sposa.

Cosa regalare quando si è invitati alla festa: le idee più simpatiche

Uno degli interrogativi più grandi quando si prende parte agli anniversari per nozze d’oro è quello relativo al regalo da fare ad una coppia che, in sostanza, ha praticamente tutto.

Se in genere per altri anniversari di matrimonio si va più sul generico o su ciò che si pensa possa piacere alla coppia, per le nozze d’oro, la voglia di stupire si fa ovviamente più grande.

In realtà, basterebbe scegliere doni come una cornice con una bella foto della coppia insieme, un oggetto che ritrae una coppia di sposi o qualsiasi cosa che in qualche modo evochi il momento importante e che ovviamente abbia qualche riferimento al colore principe di questa giornata. Particolari dorati o nastri dello stesso colore sono ovviamente la scelta giusta per un regalo che sarà sicuramente apprezzato.