Uccisa una donna a colpi d’arma da fuoco, i carabinieri alla ricerca dell’assassino

In mattinata una donna è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco a Noventa Vicentina. L’autore del delitto dovrebbe essere un uomo italiano, il quale era stato insieme alla vittima nel parcheggio di un’azienda, secondo quanto riportato da Ansa.it. Al momento non si è a conoscenza delle motivazioni dell’assassinio, nonostante siano già partite le indagini.

Dopo il delitto della donna di origini straniere, l’uomo si è dato in fuga in auto facendo smarrire le sue tracce: attualmente i carabinieri, insieme al supporto della polizia, sono alla sua ricerca in tutta la provincia vicentina e lungo la rete autostradale.