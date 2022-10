Ecco le location di Nour, film con protagonista Sergio Castellitto che racconta la storia di Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa.

Il tema dell’immigrazione è stato affrontato spesso dal mondo del cinema, lo ha fatto anche il regista Maurizio Zaccaro con il suo Nour, film che racconta la storia di Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che dal 1992 al 2019 si è occupato dei primi soccorsi e delle prime visite ai migranti che sbarcavano a Lampedusa. Il film è stato presentato al 37° Torino Film Festival del 2019, vediamo ora quali sono le location di Nour.

Nour: le location del film

Nour è ambientato sull’isola di Lampedusa ed è stato girato proprio sull’isola siciliana nella quale ha realmente lavorato Pietro Bartolo. Le riprese sono durate quattro settimane.

Sergio Castellitto

“Stare con Pietro Bartolo a Lampedusa, fare con lui i sopralluoghi, è stata un’esperienza che ha indiscutibilmente lasciato in me un segno importante Lontano dai riflettori e dai palchi dei suoi interventi pubblici di grande impatto emotivo, ho scoperto un uomo forte e tenace” ha spiegato il regista Maurizio Zaccaro parlando proprio delle location del suo Nour.

“Abbiamo parlato a lungo di tutto e alla fine sono tornato a casa ancora più convinto che il nostro mondo ha bisogno di persone così: esseri umani che insegnino ad altri esseri umani la compassione e il rispetto per chi è in difficoltà come i migranti che, per guerre o carestie, decidono di attraversare il Mediterraneo a rischio della loro stessa vita” ha poi raccontato sempre il regista del film.

Nour: il cast e la trama del film

A vestire i panni del dottor Pietro Bartolo è Sergio Castellitto, la co-protagonista del film è invece Linda Mresy, che veste i panni della Nour che dà il titolo al film. Nel cast della pellicola troviamo poi anche Matilde Piana, Raffaella Rea, Valeria D’Obici, Thierry Toscan, Miloud Mourad Benamara.

La trama del film ruota attorno a Nour, una ragazzina che è partita dall’Africa e si ritrova in un centro d’accoglienza per i migranti. Qui conosce il dottor Pietro Bartolo che si prende cura di lei e cerca di ricostruirne la storia.

