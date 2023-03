Ecco le location di Notte prima degli esami, la commedia ambientata nel 1989 con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi.

Era il 2006 quando, nelle sale cinematografiche italiane, arrivava Notte prima degli esami: il regista era l’allora debuttante Fausto Brizzi. La commedia ebbe un enorme successo, come dimostrano i numerosi premi nelle varie kermesse cinematografiche del nostro Paese e anche il remake che è stato realizzato due anni dopo in Francia. Notte prima degli esami racconta la storia di un gruppo di maturandi romani nell’estate del 1989: le loro ansie, le speranze, gli amori, le paure e gli esami di maturità. Vediamo ora quali sono le location nel quale è stato girato il film.

Notte prima degli esami: le location del film

Come detto, Notte prima degli esami racconta la storia di un gruppo di liceali alla prese con l’esame di maturità: quello che viene mostrato come il liceo classico che frequentano è in realtà la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Sapienza di Roma. L’intero film è stato girato nella Capitale.

Nicolas Vaporidis nel 2012

La balera frequentata dalla nonna di Claudia si trova sul Lungotevere dei Papareschi, la casa del professor Martinelli è in via Sant’Agata dei Goti, mentre quella del protagonista, Luca, si trova in Via Francesco dell’Ongaro.

In Piazza della Madonna dei Monti c’è invece il bar frequentato dai protagonisti. La scena dello scambio delle presunte tracce dei temi è stata invece girata all’EUR, nella scalinata della Basilica dei Santi Pietro e Paolo.

Notte prima degli esami: il cast del film

Il protagonista principale di Notte prima degli esami, Luca, è interpretato da Nicolas Vaporidis. Cristiana Capotondi è invece la sua amata Claudia mentre i suoi amici, Riccardo, Alice, Massimiliano, Simone e Santilli sono rispettivamente interpretati da Eros Galbiati, Sarah Maestri, Andrea De Rosa, Chiara Mastalli e Armando Pizzuti. Infine, Giorgio Faletti è il professor Antonio Martinelli: “la Carogna”.

