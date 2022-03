La conduttrice si è concessa una vacanza alle Maldive dopo il suo show postando foto della sua spensierata vacanza, mentre c’è la guerra in Ucraina e questo ha creato polemica.

Michelle Hunziker è sotto l’occhio del ciclone per la sua vacanza alle Maldive, o meglio, le foto e i video postati sui social che per alcuni risultano essere inadeguati al momento che stiamo vivendo. La guerra a Kiev continua, e per Zoe Cristofoli è mancanza di rispetto mostrare tutto questo benessere sui social in un momento storico così tragico.

Le dichiarazioni di Zoe Cristofoli

Secondo Gossip e Tv, Zoe Cristofoli si scaglia contro Michelle Hunziker: “Oppure di non postare momenti felici della vostra e nostra vita. La vita non si ferma… Ma il viaggio alle Maldive di chi ha milioni di followers con scritto buona giornata, un sorriso magari anche NO. Non ve lo ordina mica il dottore di postare“.

Il problema, secondo la tatuatrice dunque è l’ostentazione della conduttrice e non tanto la vacanza in sé. Anche Selvaggia Lucarelli si era scagliata contro la Hunziker e scrive: “Vanno in vacanza alle Maldive – cosa che per giunta non ci disturberebbe – e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe. Tranquilli, fatevi le vostre vacanze, che Zelensky se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio non si risente“.

