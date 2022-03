Melissa Satta torna a parlare della sua separazione da Boateng con il quale ha avuto il figlio Maddox e della loro crisi.

In occasione di un’intervista al settimanale F, Melissa Satta parla della crisi e poi della separazione da Boateng. I due hanno cercato di far funzionare il loro matrimonio, sopratutto per il figlio Maddox ma poi si sono resi conto che fosse meglio prendere strade separate.

Le dichiarazioni di Melissa Satta

Come riporta Fan Page, Melissa Satta dichiara: “Siamo stati insieme dieci anni, dai miei 25 ai 35, un’età in cui cambi e può succedere alla fine di non ritrovarsi. Dopo la prima crisi abbiamo deciso di riprovarci: quando hai una famiglia devi dare al rapporto una seconda chance“.

I due hanno cercato di ritrovare il loro rapporto ma alla fine non ci sono riusciti e hanno deciso per la separazione: “Abbiamo riflettuto su nostri errori e per un po’ abbiamo trovato un equilibrio, ma non è durata e a quel punto meglio separarsi. Non puoi forzare le cose solo perché hai un figlio.” Oggi la showgirl è felice con Mattia Rivetti: “È stata una conoscenza consapevole, matura. Anche se ora viviamo la nostra relazione alla luce del sole, mi ha conquistata con la sua normalità.“

