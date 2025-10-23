Noi del Rione Sanità: trama, cast, anticipazioni, puntate e location

Finalmente Noi del Rione Sanità arriva in televisione: vediamo trama, cast, puntate, anticipazioni e location.

Debutta su Rai1 la fiction Noi del Rione Sanità, tratta dall’omonimo libro di don Antonio Loffredo. La serie si ispira alla storia vera del sacerdote, arrivato nel difficile quartiere napoletano nel 2001. Scopriamo la trama, il cast, le location e le anticipazioni.

Noi del Rione Sanità: trama e anticipazioni

Una nuova serie molto attesa è pronta per sbarcare su Rai1. Stiamo parlando di Noi del Rione Sanità, con protagonista l’amato Carmine Recano. Basata sul libro omonimo di don Antonio Loffredo, la fiction racconta l’esperienza del parroco nel difficile quartiere napoletano, dove è arrivato nel lontano 2001.

Diretta da Luca Miniero e scritta da Salvatore Basile, Angelo Petrella, Benedetta Gargano e coprodotta da Rai Fiction – Mad Entertainment – Raicom, la serie ha come protagonista don Giuseppe Santoro, personaggio che si ispira proprio a padre Loffredo. Il sacerdote arriva nel Rione Sanità dopo essere stato costretto a lasciare il suo incarico al carcere di Poggioreale a causa dell’evasione di alcuni detenuti.

Arrivato nel quartiere si ritrova davanti una situazione molto difficile, fatta di ostilità, malavita e dispersione scolastica. Fin da subito, suo nemico giurato è Mariano, il boss del quartiere, ed è proprio lui che il religioso sfida, celebrando il funerale di un ragazzo ucciso dalla criminalità. Per cercare di creare legami all’interno della comunità, don Giuseppe allestisce una scuola di teatro per ragazzi.

La vita nel Rione scorre come sempre: Sante mente alla futura sposa Stella promettendole una festa da sogno che non può permettersi; Caterina è combattuta tra le aspettative del padre magistrato e il desiderio di libertà; Mimmo, Enzo, Anna e Alex osservano i cambiamenti con distacco ma se ne sentono attratti; Massimo cade nella trappola di Mariano. In tutto ciò, la comunità viene scossa dall’omicidio di Sante e Don Giuseppe ritrova la sua vecchia fidanzata, Manuela.

Ecco il trailer di Noi del Rione Sanità:

Noi del Rione Sanità: cast e location

Noi del Rione Sanità è stata girata soprattutto nel quartiere che dà il titolo alla serie, ma compaiono anche altre bellissime location: Vomero, Capodimonte e i Giardini dei Cinesi. Oltre a Carmine Recano, che veste i panni di don Giuseppe Santoro, il cast è composto da: Nicole Grimaudo (Manuela), Bianca Nappi (Suor Celeste), Vincenzo Nemolato (Asprinio), Tony Laudadio (Lello), Chiara Celotto (Stella), Giovanni Ludeno (Mariano), Giampiero De Concilio (Mimmo), Rocco Guarino (Massimo), Ludovica Nasti (Anna), Caterina Ferioli (Caterina), Federico Cautiero (Enzo), Federico Milanesi (Alex), Maurizio Aiello (vescovo Cassino), Fabio Troiano (don Sebastiano), Vincenzo Antonucci (Sante), Antonio Fusaro (Ciccillo), Andrea Solimena (Matilde), Ivan Castiglione (Carmine), Marianna Mercurio (Antonietta), Ciro Esposito (Franco), Raffaella Rea (Alberta), Fabrizio Nevola (Sergio) e Marcello Romolo (Cataldo).

La serie è composta da sei episodi, che andranno in onda su Rai 1 per tre prime serate: 23 ottobre, 30 ottobre e il 3 novembre.