Attore poliedrico, grande talento e uomo molto riservato: Carmine Recano è amatissimo dal pubblico, grazie ai suoi ruoli di successo al cinema e in tv.

Un sogno diventato realtà, quello che Carmine Recano coltivava sin da giovanissimo: voleva raggiungere il successo ed essere un bravo attore, obiettivi decisamente conquistati grazie ad alcuni ruoli che lo hanno portato ad avere grande notorietà. Su tutti certamente quello del Comandante in Mare Fuori. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata e sulla sua biografia?

Carmine Recano, la biografia

Nato a Napoli il 28 novembre 1980, sotto il segno zodiacale del Sagittario, Carmine Recano è senza dubbio un attore di grande talento. Il suo amore per la recitazione è nato quasi per caso: a 17 anni ha accompagnato un suo amico per un provino, ma è stato lui ad essere notato e si è ritrovato tra le mani il ruolo principale dello spettacolo. L’anno seguente ha debuttato in televisione con il film Un nuovo giorno, cui hanno fatto seguito molti successi.

Carmine Recano

Sul piccolo schermo, Carmine ha partecipato alla soap opera Un posto al sole e a diverse serie tv, quali Carabinieri, Un’altra vita e La porta rossa. Nel 2020 è entrato a far parte del cast della fiction Mare Fuori, accanto a Carolina Crescentini: un ruolo che gli dà tanto successo visto quello avuto dalla serie tv ambientata a Napoli. Ma Recano è una star anche al cinema: dopo l’esordio con Terra Rossa, l’abbiamo visto in molte pellicole di Ferzan Ozpetek come Le fate ignoranti e Mine vaganti, e nel più recente film La dea fortuna.

La vita privata di Carmine Recano

Purtroppo, al di là del suo curriculum ricco di successi non abbiamo molte informazioni su Carmine. A quanto pare è un uomo molto riservato, non ama condividere online ciò che riguarda la sua vita privata e in effetti non ha profili social – ad eccezione di una pagina Facebook dedicata alla sua carriera di attore. In una intervista a Vanity Fair ha dichiarato di avere due figli, nati nel 2020 e nel 2022 ma l’identità della madre dei suoi bambini non è nota.

Carmine vive ormai da anni a Roma, dove si è trasferito poco dopo il suo esordio nel mondo dello spettacolo per studiare recitazione.

3 curiosità su Carmine Recano

-In passato ha lavorato come modello per alcune campagne pubblicitarie.

-Tra le sue passioni, spiccano quelle per la lettura e per la fotografia.

-È molto legato alle sue origini e alla sua terra natale, ed è anche un grande amante della musica di cantautori napoletani.

