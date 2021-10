La modella, dopo aver ritrovato l’amore con Fabrizio Corona, decide di cambiare chioma e stupisce tutti.

L’autunno sembra essere la stagione delle decisioni importanti per Nina Moric. La modella infatti ha deciso un mese fa di tornare a vivere con Fabrizio Corona, dopo essere stati separati per tanti anni. A quanto pare però questa svolta non le è bastata e ha quindi deciso di portare una ventata di freschezza al suo hair look. Si è rivolta al famoso parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style. Vediamo il suo cambiamento.

Siamo abituati a vedere Nina Moric con i capelli lunghi e castano chiaro, con una tonalità tra il rame e il biondo. Ma Federico Lauri ha deciso di trasformarla regalandole un look ancora più sexy e sofisticato. Ecco quindi che la chioma, già lunghissima, diventa ancora più lunga grazie alle extension e bionda con uno spettacolare effetto shatush, che le conferisce delle radici scure che risaltano follemente i suoi occhi chiari.

Ecco come la modella commenta la foto postata su Instagram: “Bisogna ricordare sempre che tu Federico sei assolutamente unico, ti amo più di tutti. Il nuovo meraviglioso look con le extension è fatto proprio da te, con uno shatush che solo tu sai fare. Adoro!!“. Che dite, vi piace il nuovo aspetto di Nina Moric?

Ecco il post su Instagram