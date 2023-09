Scintille da Grande Fratello ma non è come sembra. Protagoniste Nicole Murgia e Oriana Marzoli con tanto di denuncia già partita…

Tornano a far parlare di loro Oriana Marzoli e Nicole Murgia, per la verità per un episodio compiuto da un terzo individuo che, ora, ha anche ricevuto una denuncia. Infatti, in queste ore, un post social a nome della Murgia contro l’altra ex gieffina era diventato virale. Peccato che, appunto, a scriverlo e condividerlo non era stata la donna…

Post contro Oriana Marzoli: scatta la denuncia

“Posso dire la mia sulla situazione Oriana? Vedo che tutti dite poverina, ma nessuno l’ha forzata eh. Guadagna anche bene lì dentro. Non è che sta in guerra e non può tornare. Può sempre uscire ‘se vuole’. Accanna”. Erano state queste le parole scritte da un account fake della Murgia che andavano a parlare, male, della Marzoli.

Probabilmente il commento era arrivato dopo che la donna, protagonista al Grande Fratello spagnolo, si era messa in luce per alcune decisioni controverse che vedevano protagonista anche il fidanzato Daniele Dal Moro, arrivato come sorpresa nel reality ma mai incontrato per una “decisione di gioco”.

Come detto, però, la questione è su chi abbia realmente scritto quelle parole nel messaggio contro Oriana. Infatti, non è stata la Murgia bensì un account falso che la donna ha prontamento voluto denunciare: “Segnalate perché non sono io. Intanto ho già denunciato”.

Il fake è quindi stato smascherato e denunciato. Purtroppo, però, la questione che ha visto coinvolta la Murgia capita molto spesso a personaggi in vista, a conferma che sui social bisogna fare molta attenzione. In tanti, comunque, avevano compreso che si trattasse di qualcosa di strano dato che le due ragazze sono sempre sembrate in buonissimi rapporti.

Di seguito anche il post su X della Murgia che ha spiegato la situazione e anticipato la denuncia all'utente: